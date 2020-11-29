信实将与 vivo 等厂商合作为印度市场推出 700 元价位的 4G 手机

IT之家11月29日消息 众所周知，这半年来印度市场对于中国手机厂商可能并没有之前那么友好。根据 ET Telecom 的消息，印度首富旗下的 Reliance Jio 公司正计划与 vivo 合作，将很快在印度推出独家可用（锁网）的 4G 智能手机，以吸引沃达丰 Idea 和 Bharti Airtel 等对手的 2G 用户。

据说该公司还将提供如免费访问 OTT 平台、价格优惠、提供一次更换屏幕的次数、购物折扣等好处。

除 vivo 外，还有印度本土手机厂商 Karbonn，Lava 和其他多个中国厂商参与。两名知情人士表示，该公司新款 4G 手机的价格定在 8000 卢比及以下价位，直接换算约合人民币 711 元。

此外，报告称印度目前最大运营商 Bharti Airtel 同样与 Lava、vivo 和 Karbonn 等智能手机供应商进行了商谈。

IT之家了解到，此前有报道称，Jio 曾与传音进行类似合作，计划在印度推出价格在 3,000-4,000 卢比之间的 4G 智能手机，但这些手机似乎并未进入印度市场。

此外，Jio 一直在与 Flex 合作开发其 JioPhone 系列，现在该公司还计划与 Google 合作推出一款低成本 4G 设备。

Analysys Mason,负责人Ashwinder Sethi指出，“通过手机捆绑销售和相关手机补贴和其他福利政策，可保证 Jio 市场份额上升 , 更重要的是它可以保留现有 Jio 4G 功能机用户（入网合约将在未来几个月到期）。”