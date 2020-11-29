微软 Win10 「设置」开始显示新的网页浏览，推荐使用 Edge 浏览器

IT之家11月29日消息 外媒onMSFT报道，早在8月份，微软宣布在Dev频道中开始在Windows 10设置应用标头加入一些新内容。除了现有的OneDrive、Windows Update和微软奖励的快捷方式外，微软已开始尝试在设置标头中加入新的网页浏览部分。

虽然新功能可以在最新的Insider版本中出现，但似乎一些非Insider用户也开始在设置应用标头中看到新的网页浏览部分。法国爆料人Alex在其Surface Pro平板电脑上看到了该功能，并发来了一些截图。

你可以在页眉的右上角看到新的Web浏览快捷方式，点击它会打开一个弹窗，邀请你使用微软的推荐设置。这些都是使用Microsoft Edge作为你的默认浏览器，以及Bing作为你的默认搜索引擎。如果你的电脑上已经是这种设置，你会得到一个不同的弹出窗口，解释你的电脑目前正在使用微软推荐的网页浏览设置。

这个实验很可能会被视为微软在Windows 10上推出基于Chromium新Edge浏览器的另一个“广告”，微软一直在向所有用户推送Edge浏览器，以取代经典版Edge。

IT之家获悉，目前，“设置”应用中的新的网页浏览快捷方式仍然处于实验阶段，它可能不会向所有Windows 10用户推出。微软有非常充分的理由在Windows 10上推广其新的Edge浏览器，总体上是一款非常棒的浏览器，但在帮助用户更安全地浏览网页和让这些用户觉得他们的PC正在成为微软服务的“广告”空间之间还有有一条微妙的界限。