前有窃格瓦拉、后有马保国：网络审丑狂欢背后的推手

2020年末，马保国这个名字出人意料地成为了互联网顶流。



从张三丰打到霍元甲、从奥特曼打到钢铁侠，横跨各个次元，打着“五连鞭”的马大师凭借着自己一人之力血洗了整个B站鬼畜区。有统计数据称，在B站，网友平均每小时便会上传48.5个马保国的视频，平均每分钟0.8个。

每当马大师的消息在平台出现，下面永远有“不讲武德”、“耗子尾汁”、“啪的一下就点进来”、“大意了，我没闪”这类高赞评论，颇有一点当年狗粉丝的味道。

爆红之后，马保国的一言一行都被无数人关注，从秒隐退、秒复出，到接受采访主动对外发声，直至被各平台、影视机构上门邀约。而作为旁观者，我们看到的是无数个“五连鞭”的鬼畜视频以及它们背后汹涌的流量和资本。面对这股“审丑狂欢”，难怪人民日报发出了一记当头喝棒：闹剧应该立刻收场了，“审丑”狂欢不能无底线!

马大师的“星途”背后

今年69岁的马保国“大师”一直自诩为国内武林的“老前辈”，作为“混元形意太极拳”的创始人（自诩的），早年的“马大师”为了给儿子出国上年赚学费，曾亲自跑到英国开设武馆，教授中华武术。虽然马大师的功夫不怎么样，但最起码此举还配得上“励志”二字。

但是，当年的互联网并不稀罕这种“励志”故事，只是为马大师日后的对外宣传提供了重要资本。2008年其还专门为此出版了两本书，其中一本名为《我在英国教功夫》。估计这本书当时卖得不怎么样，也没有太多人知晓。只是在近期围观“马大师”的热闹喧嚣中，这本定价29.8元的旧作在闲鱼已被炒到将近200元。

马保国两天前在接受采访时还曾表示，自己并不喜欢网红的身份，并宣称如果谁能帮他摆脱网红的身份会谢天谢地。但自始至终，马大师或者他的团队（儿子和徒弟们）都是深谙流量之道的人：为了打造自己的IP，其还专门请MMA职业选手表演了一出略显尴尬的打戏。

按理说，今年5月7日，“马大师”30秒被KO三次的“躺平”事件之后，其就此应该销声匿迹。但一身功夫的马大师并没有就此放弃，而是转身就来了一套自证清白的闪电五连鞭，这套鬼畜的“五连鞭”也就此正式成为B站鬼畜区新一代的“万恶之源”。

另外，搭配上今年1月被“偷袭”之后，其口音略重的“年轻人不讲武德”、“耗子尾汁”等被内容创作者加工制作，一夜之间竟成为鬼畜区的顶流。

B站的马大师鬼畜内容只是无心之举，但为何这种“审丑”逐渐演变成了一场全网的狂欢？

审丑和流量生意经

马保国在网上的突然的走红，其实是源自网民对其讥讽、嘲笑的浪潮，而对于身处舆论漩涡中心的马保国而言，他似乎有些飘了……。

真实的情况是，虽然他的做法为大多数人所不齿，但在这个这个流量为王的年代，资本看重了马保国，他在那些短视频和直播平台的推动下，在很短时间内完成了绝大多数网红或者MCN机构渴望而不及的成果。资本不关心美丑善恶，只想要“流量”！

像他这样的人其实不在少数，从最初的芙蓉姐姐、凤姐到现后来的孙笑川、药水哥、Giao哥，以及现在的马保国等等，他们都是互联网时代的特殊产物。而移动互联网、短视频平台（背后资本）的推进，则进一步加速了他们走红的速度。

就像“打工是不可能打动的”的窃格瓦拉一样，因为频繁偷窃电瓶车电源入狱之前的一句“梗”，这名惯偷被各平台网友围观。而出狱之后，面对纷至沓来的媒体和摄像机，窃格瓦拉淡淡说了一句“想回家种田”之后，也没能抵挡住资本的“糖衣炮弹”。如今他已经是快手上拥有350万的“网红”，前不久甚至受邀成为了一家电动车企的联合创始人。

这种审丑流量背后显露出来的价值观，畸形且有毒。但是资本不吝于挑战社会道德底线——被捧红的窃格瓦拉如此，马保国亦如此。

当初被网友疯狂恶搞之后，马大师甚至在宣布“退出武林”的第二天，就高调复出同时表示将进军影视界，关键是——他本人亲口确认接到了某导演的邀请，将参演少年励志片《少年功夫王》；而由他徒弟管理的微博，甚至还开通了100元一年的真爱粉，根据其微博后续显示的信息，居然不到两小时就有超过200人花钱加入真爱粉队伍；此前，更有疑似官方海报内容显示，马保国将入驻快手平台，还要与快手头部主播“散打哥”公开比武……

当然，我们不知道那些加入真爱粉的人是为了学功夫还是要寻找一手鬼畜素材。而马保国显然不会在意这种“小钱”，还对外宣布要让徒弟把粉丝的钱退掉，表示“君子爱财，取之有道”。或许，他的眼光已经瞄向了直播和带货，前不久马保国本人就与快手平台某头部网红来了一场真人秀，虽然结果不太理想，但全程依然受到了不少吃瓜群众的围观。

有相关业内人士表示，如果不是人民日报发文指出马保国的这些言行实际是哗众取宠、招摇撞骗，估计各直播短视频平台和影视机构很快就要“上演”马保国系列了。

在资本看来，无论是出书、直播、商演、影视剧等等，一个主要的前提就是获得流量，而马保国无论是之前的嘴炮还是后续的被KO、五连鞭、不讲武德等等，其目的也是为了让自己更有名气。两方在流量和利益上，显然也是一拍即合。

被资本裹挟的亚文化

亚文化很长时间以来都是小众、圈地自萌的。其中，无厘头的鬼畜视频已经相当有历史，《念诗之王》、《面筋歌X波澜哥》、《黑喂狗》等等B站必刷榜中的知名鬼畜，时间基本上能追溯到4、5年前了，但这些内容一直以来只是在B站内部流行而已，并没有出圈。

或许，真正出圈的内容始于雷军的那首《Are You OK》，而其出圈的背后应该也是小米主动助推的结果。

在互联网的下半场，当流量弥足金贵，资本显然是要助推着一切“有可能的流量”往前走，无论它是好是坏、是丑是美。

马保国火了之后，我们可以看到各种带有马保国名字、头像、语录的T恤、手机壳等产品，已经成为电商平台的热销商品；带有马保国三个字的网店及实体店铺，也开始互联网和街头巷尾大量出现；“耗子尾汁”被改编成了单曲，登录各大在线音乐平台；相关热词被大量机构抢注，接下来我们甚至会看到甩着“五连鞭”的页游广告、小商品广告出现了。

尽管在很多围观群众眼中，马保国只是一个被打脸的武术圈大忽悠、Loser，但这并不影响人们关注他。所以，资本也就更无所谓他的名声究竟是好是坏。就像游戏圈那些新发布甚至尚未发布的劣质游戏一样，它们无所谓被喷，或者说那些机构认为与其默默无闻更愿意被喷，因为黑红也是红。

这就像迪克·赫伯迪格在《亚文化:风格的意义之处》一书中描述的那样：网络恶搞文化作为网络时代青年群体激情反叛的表征，其所代表的只不过是一种狂欢的仪式。它既可能消失在主导意识形态的规训下，也可能淹没在商业的收编中，这一切消解了它原有的颠覆意义和抵抗意义。

窃格瓦拉和马保国们原本是要淹没在商业的收编中——只是，社会良知是有一把尺子的。

目前随着各大媒体发声，B站已经宣布：为纠正有些商业机构想利用马保国现象的热度，炒作并收割流量进行谋利的行为，自即日起将严格限制、审核、管理马保国相关视频内容；目前快手的“散打哥”也已经删除了相关视频，快手官方在11月29日也公开表示“未与马保国进行合作；同一天，微博方面也表示将对借机恶意营销炒作马保国的内容严格控制和审核，并且已解散马保国相关粉丝群。

审丑狂欢，终究是一场泡沫。

但我们也知道，未来这类“审丑”的主角以及平台背后的资本依然会在网络上寻找无限的商机，就像那个被无数人调侃的Giao哥在直播中所说：“你们不给我刷礼物，我的奔驰谁来加油？”