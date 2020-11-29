魔幻复杂的 2020，连牛津词典都总结不出年度热词

当我们多年之后回忆起 2020，可能有无数的话想说，但又不知道从何说起。这一年太复杂了，先是全球爆发的疫情，中间发生无数让人感动或愤慨的故事。国外人民一点儿也不比我们好过，总统大选、黑人平权运动 ...... 很多领域的名人离我们而去，篮球巨星科比、「黑豹」扮演者查德维克 · 博斯曼、球王马拉多纳 ......

如果你让我选择记忆最深刻的一件事，那真的很难总结。即使是以这段时期为背景的影视剧，我想也只能从一个特定角度去展现，而无法全面概括。

牛津词典：我们选不出一个词来代表 2020

牛津英语词典每年都会选出一个年度热词，用来反映当年的主题情绪、精神，和值得铭记的文化事件。2013 年是「自拍」，那一年 OPPO 发布了首款支持翻转摄像头的智能手机 OPPO N1，「美图秀秀」背后的美图公司正式进军手机行业，综艺里到处是宣传手机自拍能力的广告。

2015 年的年度热词是一个 emoji 表情「笑哭」，因为这一年表情符号的使用量大大增加，「笑哭」这样一个表情就能表达一种很复杂的特定情绪，而这是任何一个单词都做不到的。

2018 年是「有毒」，2019 年是「气候紧急状态」。

2020 年底，又到了盘点的时候，而今年牛津英语词典官方表示：「我们无法用一个年度热词总结 2020 年。」进入备选的热词有：「2019 新型冠状病毒」、「在家工作」、「封城」、「关键岗位员工」、「留职停薪」、「黑人的命也是命」、「山林野火」。

不是选不出来，而是选择太多了。

年度 emoji：「举拳」战胜「病毒」

刚才说到了表情，其实 emoji 使用数据也能反映一年中人们的情绪变化。每年 World Emoji Awards 会发起投票，选出这一年最受欢迎的表情符号，2019 年的获奖表情是「爱心笑脸」。而在 2020 年的投票中，当时正值美国黑人平权运动的高峰，最后时刻「举拳」和「病毒」进入角逐，「举拳」获胜。

今年使用最多的还有口罩、远程办公、指数下降、大哭、扶额 ...... 都反映了全世界人民共同的选择。

YouTube：今年的回顾视频不做了

YouTube Rewind 也是每年最受关注的年度回顾活动，不过这两年风评不太好。2018 年视频中展现的 Fortnite 和 K-pop，很多人认为并不能反映当年最热门的趋势，并且还刻意回避了一些容易引起争论的事件。YouTube 为了讨好更多人，请了威尔 · 史密斯和 Ninja，他们都不是成长于 YouTube 的名人。最终这一年的回顾视频获得了 1:9 的赞 / 踩比，成为有史以来最不受欢迎的 YouTube 视频。

2019 年的回顾视频有所进步，但还是缺乏创新，最终成为最不受欢迎的 YouTube 视频第五位。

2020，YouTube 官方发布公告：我们不做了 ......

「2020 是极其不寻常的一年，我们无法把它当一个普通的年份来对待。」YouTube 还感谢了过去一年中所以创作者所做的努力。「这一年就暂且跳过。」

2020 年太复杂了，有人认为这样才更值得被记录，有人认为任何形式的内容都无法完美概括这一年。觉得缺失也好、理解也罢，这一年的各种经历都深深的改变了你我他，至于需不需要这样一个形式去「回顾」，真的没那么重要。