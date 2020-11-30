你都用过几回，列举 Win10 中最失败的几项设计

从第一版 Win10 发布至今，已经将近 6 个年头了。尽管这期间微软一直都在改呀改，可现实中大家的吐槽却一点没有减少。特别是最近几次更新之后，习惯性的 Bug 换 Bug，搞得人每次更新都像如临大敌。其实和无穷无尽的 bug 相比，Win10 里的很多 “废柴”设计更让人头疼。就比方说接下来几项，便堪称 “废柴”里的经典！

1. 任务栏搜索框

搜索框是 Win10 的一大看点，为了提高它的曝光率，微软甚至将它安排到了任务栏这个 “风水宝地”。然而事与愿违的是，由于强制绑定了 Bing 搜索引擎和 Edge 浏览器，使得很多国内用户对它敬而远之。更为 NC 的是，微软也没有提供给用户任何的修改方法。尽管这项设计多少能提高一些 Bing 与 Edge 的占有率，但更多的人选择的却是遗忘！

鲜有人问津的 “快速搜索栏”

2. Cortana 小娜

微软小娜是和苹果 Siri 相类似的语音助理软件，但由于生态链的缺失，以及各种先天性不足，小娜的实际打开率并不高。很多人对它的最大印象，就是什么都要搜索。无论是天气查询、参数调整、软件启动、资料查找……，小娜的回答总是那句经典的 “抱歉，我在这方面不能帮到你”。尽管这里有本地化适配不足的缘故，以及改版后功能方面的缺失，但对比语音助理这个名号，如此的表现实在令人寒心！

一问三不知的 “小娜 Cortana”

3. 深色模式

不知从什么时候开始，夜间模式开始出现在电脑和手机端。Win10 也顺应其变，开发出了一套 “深色模式”。准确地说，Win10 的深色模式是由两部分组成，一是个性化面板下的 “深色主题”，另一个则是显示面板中的 “夜间模式”。但可惜的是，即便微软如此 “细心”，可最终的结果依旧难以令人满意：Win10 的深色主题太黑，夜间模式又太刺眼。特别是在资源管理器这种尚未完成 UWP 改造的组件中，切换深色主题后的效果实在让人捂脸。同时由于没有苹果系统那种可以随时间变化的 “动态桌面”，生生把它变成了夜空中 “最亮”的仔。各自为战，就是对 Win10 深色模式最好的诠释！

Win10 和 MacOS 的夜间模式对比

相比之下，MacOS 的夜间模式就显得协调很多，除了主界面变暗以外，包括 Finder、Dock、iTunes、Calendar 等应用也会随之变化。再加上独特的 “动态桌面”功能，可以说 MacOS 已经率先实现了日夜模式的自动切换，实用性不可与 Win10 同日而语。

4. 通知中心

通知中心也是 Win10 的特色功能之一，起初微软是想参照手机系统，为 Win10 建立一套统一的信息容器。但事与愿违，由于 UWP 生态体系难堪重负，目前绝大多数 PC 用户（至少是国内 PC 用户）依旧还是使用传统的 Win32 软件，通知中心也就没有太多用武之地了（Win32 的通知都是独立管理）。除此之外，通知中心下方设置的快捷按钮对于绝大多数 PC 用户也没有太多吸引力，更多是受到平板用户的青睐。

通知中心，你真正打开过几回？

5. 你的手机

鉴于 Windows Phone 项目的失败，微软开始将目光转移到 PC 与手机的协同互联上。Win10 里的 “你的手机”，就是这一功能的最好体现。从目前公开的消息看，微软是想通过这套组件，实现类似于 MAC 系统的手机互联互通。

你或许听过华为的 “多端协同”，但你知道 Win10 的 “你的手机”么？

问题是，这么好的功能为什么很多人都没有用过呢？原因很简单，一是微软的要求太多，二就是对国内用户不够友好。举个例子吧，要想使用互联软件最起码要给手机安装一款 APP 吧，可偏偏微软突发其想，非要装什么 Microsoft Launcher。事实上，这款 Microsoft Launcher 是一款手机 Launcher（类似于电脑桌面）。换句话说，要想体验微软的互联互通，首先一步就是放弃你自己的使用习惯，改用微软自己的 Launcher 软件。

这是微软的 “你的手机”截图，看得出目前的功能已经很全面了

其次对于 Android 用户来说，手机必须要有 Google Play Services。这一点对于国外用户或许没有什么，但在国产机风行的国内，这其实就等于将绝大多数中国用户排除在外（国产手机基本都不会内置该服务）。再加上市面上越来越多的同类型软件（如华为的多端协同、Dell 的 Dell Mobile Connect），不费功夫就能得到比你更全的功能，干嘛还要用微软的？

6. 动态锁

“动态锁”是 Win10 登录面板的一项功能，可以在用户离开后自动锁屏。原本这是一项非常实用的功能，想一想自己离开办公室后，电脑能够自动上锁，既安全又显得高大上。不过实际情况远没有想像中那样美好，这项功能的延迟率相当高，几乎人都已经走出很远了，系统才姗姗来迟启动锁屏。这个时间差对于一般的应用或许不算什么，可对于一款安全软件来说，我能想到的也只有呵呵了！

Win10 动态锁！又一项叫好不叫座的设计

写在最后

当然瑕不掩瑜，总体来说 Win10 亮点还是多于缺点的。特别是一些关键模块（比如 Edge、图片、截图等）的持续更新，无形中拉近了 Win10 与其他主流系统的差距。但正如文中所说，微软在很多地方的修改与更新反应太慢，哪怕更换一套图标，也要沥沥拉拉几个月才能完成。而回到系统中，各种 “烂尾”模块更是随处可见（如资源管理器、夜间模式等），所有这些都无形中降低了 Win10 在心目中的打分。

换言之，Win10 的问题其实就是半成品与成熟品的差异。这不光光是使用感觉上的不同，更是一种心理上的落差。或许，这才是很多人宁肯使用不受支持的 Win7，也不愿升级 Win10 的最主要原因吧！