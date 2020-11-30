Win10 拥抱 Android，微软这次要动真格了

最近半年，相对于苹果的高歌猛进，微软显得过于不思进取。

尤其是它的 Windows 10。

要知道，在不到半年的时间里，苹果已经实现了 Mac 有史以来最为重磅的一次更新。

具体来说，苹果在 6 月份宣布 Mac 平台迁移到苹果自主芯片；5 个月后，苹果就拿出了三款搭载其最强 M1 芯片的 Mac 新品——关键是，它们都可以运行 iOS 应用。

而再来看微软的 Windows 10。过去四五年，它一直忙着获取新用户，但自身的前进步伐实在是过于缓慢，连 UI 都还在折腾，更不用说应用生态的突破了。

不过，从目前的最新情况来看，面对苹果的冲击，微软似乎要有所行动了。

2021 年，Windows 10 将原生支持运行 Android App

最新的消息显示：

Windows 10 正在加速拥抱 Android 应用生态。

11 月 25 日，名为 Zac Bowden 的博主在 Twitter 上表示，微软将把原生 Android 应用带到 Windows 操作系统，具体时间是在明年——但在这篇推文中，他并没有就细节进行展开。

需要注意的是，Zac Bowden 是一名来自 Windows Central 网站的作者，该网站长期跟进 Windows 和微软相关资讯，而且 Zac Bowden 从业多年，其也爆出过不少后来被证实的微软相关资讯，因此可信度比较高。

到了 11 月 27 日，Zac Bowden 在 Windows Central 发布了更多消息。

他援引知情人士的说法称，微软正在打造一个软件解决方案，该解决方案允许开发者将他们的 Android App 几乎不经改动就发布在 Windows 10 平台——具体来说，就是开发者可以将自家 Android App 打包成 MSIX 应用，然后提交给 Microsoft Store。

这一方案的代号是 "Latte"，将最早在明年亮相。

据了解，其实微软早在 2015 年就已经宣布了一个名为 Project Astoria 的方案，目的是帮助开发商将它们的 Android 应用移植到基于 Windows 10 的手机、平板电脑和 PC 上——但在 2016 年，微软宣布放弃 Project Astoria。

然而，这一次，微软卷土重来。

按照 Zac Bowden 的说法，微软致力于打造一个与此前未曾亮相的 Project Astoria 类似的方案，不过在该方案中，微软需要在 Windows 10 提供一个 Andorid 子系统，来允许 Android App 运行。

不过，尽管 Android 是一个开放型系统，但微软的计划也面临着不少问题。

比如说，Android 系统向来与 Google 旗下的 GMS（Google Mobile Services）密切关联——不过，在这次的 Project Latte 中，微软不大可能增加对 Google Play Services 的支持，因为 Google 并不允许 Play Services 安装在 Android 手机和 Chromebook 之外的设备上。

这意味着，一些需要 Google Play Serivces API 才能运行的 Android App 要想在 Windows 10 平台运行，恐怕要做出一些必要的更新。

除非，微软和 Google 达成相关的合作，但可能性比较小。

值得一提的是，有消息称，在 M1 版 Mac 设备发售之后，一位名为 Alexander Graf 的开发者，通过在一个打了补丁的虚拟机中成功地让 Windows 10 on ARM 在他的苹果 M1 Macbook 上运行，其 CPU 运行速度居然超越了 Surface Pro X2。

这下，微软更是有足够的动力做出改变了。

拥抱 Android，微软这次要动真格了

其实，微软对 Android 的垂涎，已经是由来已久了。

众所周知，微软的 Windows 系统是桌面操作系统中的王者——不过，当移动互联网的大潮到来之时，微软并没有能够抓住机会，它所主张的 Windows Phone 由于微软的一连串失误而走向式微，并最终夭折了。

不过，自从 Satya Nadella 上台担任微软 CEO 以来，微软开始深度拥抱 Android。

比如说，2015 年 3 月，微软宣布与三星之间签署了一项新的改进协议；根据该协议，微软应用将预装于搭载 Android 系统的三星设备中，预装包括 Skype、OneNote、OneDrive 等在内的应用。

不仅如此，在当时，微软方面还表示，公司将与其它 11 家 Android 设备制造商合作以开展同样的业务。

后来到 2017 年，微软逐渐放弃了 “移动为先、云为先” 的策略，它和三星的合作更近一步——微软推出了微软版 Galaxy S8，除了原有搭载的 App，这款微软版的 Galaxy S8 还搭载了微软的 Outlook 和 Cortana 语音助手。

当然，除了应用预装，微软也选择在坚持推进 Windows 10 继续进化的基础上，积极与移动设备进行对接。比如说：

在 2017 年的 Bulid 大会上，微软不断强调 Windows 10 PC 与其它不同平台的设备（比如说 Android 手机 和 iPhone）之间的互动关系，并提出了 “Windows PCs Love All Your Devices” 的口号；

在 Build 2018 开发者大会上，微软又在 Windows 10 中发布了 Your Phone 功能，该功能旨在让用户可以在 PC 上访问手机中的内容。

不过，虽然微软用力推进，但不同操作系统和应用生态之间的界限是非常明显的，微软能做的其实非常有限——实际上，由于苹果对于 iOS 的严格限制，实际上微软只能在相对开放的 Android 生态中（这一点也得感谢 Google）有所作为。

于是，为了进一步推进 Windows 10 与 Android 的深入对接，微软再次选择与三星深度合作。

2019 年 8 月，微软宣布，三星 Galaxy Note 10 系列与微软 Windows 10 实现系统对接，具体来说，用户可以使用手机屏幕镜像功能将手机屏幕映射到 PC 上，并且能够使用 PC 键盘，鼠标和触摸屏直接与手机应用程序进行交互。

也就是说，某种意义上，通过 Your Phone 功能，Windows 10 系统也可以在三星手机运行 Android 应用——但从实际效果来看，运行效果并不稳定，而且只能局限在三星设备。

因此，如果能够在 Windows 10 PC 上实现对 Android App 的原生支持，其运行效果当然会更好，而且不用受限于品牌。

现在微软终于决定这样做了。

要知道，目前全世界已经有超过 20 亿的 Android 设备，如果能够对接成功，对于微软的 Windows 生态来说，无疑是一个重大利好。

计算机与移动应用生态的融合，将成为趋势

对于个人计算机行业来说，2020 年，无疑是一个转折之年。

这一年，苹果凭借自己强大的芯片实力、软硬件整合能力和应用生态掌控力，成功实现了 Mac 向 Apple Silicon 的迁移，并由此促进了 macOS 和 iOS 应用生态的融合——某种程度上，这也预示了 ARM 生态对 Intel X86 生态的一种冲击。

当然，在苹果之前，微软、高通也都做出了类似的努力；比如微软 Windows 10 努力拥抱 Android，而高通骁龙芯片也的确已经出现在 PC 设备上。

但 2020 年，在强大的实力和执行力下，苹果一步到位地实现了计算机与移动生态的初步融合，在软硬件层面做到了微软和高通都未能做到的事情，其影响不仅仅体现在 Mac。

更重要的是，M1 版本 Mac 的推出，某种程度上也预测了另外一个技术趋势——未来，包括 Windows 在内的整个 PC 生态，也有可能以某种方式走向与移动生态的融合，从而使得个人计算都迁移到 ARM 之上。

这一次，微软可能真的要好好考虑如何与 Android 应用生态进行融合了。