索尼 PS5 系统更新：修复游戏安装和手柄无法充电问题

IT之家 11 月 30 日消息 PlayStation 5 的新固件更新已经发布，至少修复了一个自推出以来一直困扰玩家的主要问题。

除了休息模式崩溃和游戏下载的问题外，一些 PS5 玩家一直在报告一个问题，那就是主机会卸载使用光盘安装的游戏。这迫使用户每次都要重新安装游戏并下载更新。索尼在这个最新固件版本的说明中表示，目前这个问题已经得到解决。

更新说明中指出的另一个问题较少发生，该问题是一个软件问题会阻止前部 USB 端口为手柄提供足够的电力来充电，导致充电时间延长，或者在某些情况下根本不会充电。索尼表示，这个问题也已经得到了解决。

IT之家了解到，除了这两个重要问题之外，这次固件更新还解决了其他性能问题。鉴于这已经是自两周前上市以来的第二次更新，说明索尼在 PS5 货源更充足之前，正努力尽快解决一些前期的 bug。

PlayStation 5 版本 20.02-02.26.00 更新内容：