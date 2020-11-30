蛋壳引发的内战：剪电线、撬门锁、扔行李，业主正「花式」赶人

11 月以来，位于朝阳区的蛋壳北京总部门前常常人声鼎沸，甚至出现过租客欲跳楼维权的极端案例。

新浪科技近日前往现场探访，虽是工作日，仍然聚集了众多请假前来维权的租客和业主。现场出动了数十名保安和协警维持秩序。

蛋壳的办公地在二楼，但上楼的扶梯被保安团团拦住。租客和业主需要从工作人员处领号，分别排队等待，叫号才能上楼。而号码已经排到数日后。

虽然蛋壳在大厦门前贴出了北京各地区的接待点，但仍然有来自昌平、海淀等地区的租客和业主来到此地。一位现场保安称，这种情形已经持续多日，有时双方还会上演肢体冲突。

临近中午，人员仍旧聚集越来越多。租客中，以 20-30 岁之间的年轻人为主；而业主，则大多数以 40-70 之间的中老年人为主。

一位租客说，他与蛋壳签订合同时选择一次性年付租金，如今只住了一个多月，就被房东赶了出来。合计数万元的押金和预付租金难以要回。

更难的是租金贷租客，他们选择月付租金，实际上是蛋壳向银行提前支取了租金，租客每月向银行还款。租金贷协议不解除，即使没有继续租住蛋壳的房子，每月依然要向银行还款。

一位年已五旬的女业主说，虽然不忍心赶走租客，但自己与租客一样也是受害者。房子要还房贷，又收不到蛋壳的租金，因此不得不清理租客继续对外出租。

但要解除合同仍然是一个麻烦事，排队登记之后的租客和业主向新浪科技表示，蛋壳告诉租客，只有业主与蛋壳解除合同后，蛋壳才能与租客解除合同；而蛋壳则向业主表示，只有租客清理出了房间，才能解除合同。

事件已经陷入了两难境地。

数位租客向新浪科技叙述了自己的遭遇。他们都已被房东赶出家门，甚至遭遇了被撬锁、剪电线、扔行李等经历，不得不连夜寻找新住处，甚至至今只能向朋友借宿。

同时，他们都无一例外选择了租金贷的方式，不仅押金和预付房租无法拿回，租金贷也成为即将压垮他们的最后一根稻草。

现场维权、报警、起诉，多种方式都尝试过之后，他们仍然在等待一个最终的解决方案。

新浪科技将这些人的故事整理成文字，通过自述去感受他们的痛苦。

自述人 A：“房东撬锁断电、扔行李，逼我在雨夜搬家”

我在蛋壳租的房子原始房是两室一厅，被打隔断改成了四室，我住的那间就是隔断打出来的。

当初与蛋壳签了一年的合同，因为半年付和年付一次性要交的租金太多，就选择了月付。月付虽然月租金有优惠，但要选择租金贷。

合同本来是明年 3 月才到期，但最近因为蛋壳出事，房东前后上了三次门赶我们走。

第一次房东的态度还好，说没有收到蛋壳的租金，让我们要么两三天内搬走，要么可以直接跟她整租。但她提出的租金太高了，比从蛋壳租的还要高，我们就没有同意。

第二次上门，房东的态度很不好，说要马上收房，我们的损失可以找蛋壳解决。我们只能选择报警，在警察的协调下，房东答应周六和我们一起去蛋壳办公地寻求解决方案。

但没想到的是，周五房东就把我们房子的电闸给拉了，还拉了两次，我们都自己拉上去了；周六房东直接把电线剪断了，我们给电力局打电话，修理好了；周日房东干脆把电闸的空气开关拿走了，电力局也无法维修，无奈之下我们再次报警。在警察的协调下，房东不得不把开关还了回来。

第三次上门是周一，我们刚下班回家，就发现房东直接把蛋壳的门锁拆了，换上了新锁，我们无法进门。虽然报了警，我还拿央视报道的不能驱赶租客的新闻给房东和警察看，但也无济于事，当时我都绝望了。

警察建议我们通过起诉房东的方式来维权。但我们来到法院之后，工作人员建议我们先找房子，安顿好之后再起诉房东。

当晚，我们不得不又回到房间，与房东协商拿出自己的行李。这时候房东更凶了，房东、房东的婆婆、还有房东的表哥，三个人盯着我们，要求两个小时内要把行李收拾完。我们还有个室友正在外地出差，只能当天凌晨的飞机才能赶回来，但房东也不同意宽限时间。

当晚还下着雨，搬家也不好叫车，搬家公司各种加价。最后房东直接把我没收拾完的东西扔在了楼道里，锁上了门。我的东西比较多，一个女生很难搬完，还好有朋友来帮忙。一直到第二天凌晨五点左右，我们才把行李收拾完，暂时存放到了朋友那里。

这几天我一直在找房子，本来想找房东直租的，但一直没有找到合适的。后来通过我爱我家的中介，暂时找了一个房子。

我也不知道现在中介靠不靠谱，先安定下来吧。今天刚把行李搬到了新房子，接下来只能走一步看一步了。

自述人 B：“我是中介管家，如今也被房东赶出家门”

我做中介房管好多年了，之前是在一个小公寓公司做管家，现在是做写字楼的中介。

因为我在长租公寓工作过，知道小公司不靠谱。而蛋壳是上市公司，规模挺大的，就从 2019 年 5 月开始租蛋壳。第一年住的挺好的，今年到期后就又续签了一年，但没想到今年出了这么多问题。

蛋壳出事后，房东这个月中旬就来过一次，说已经 15 个工作日没有收到租金。房东认为，与蛋壳的合同中写了超过 15 个工作日未付款就可以自动解约，就拿这个来威胁我，说蛋壳违约了就要把房子收回来，至于我跟蛋壳的事要找蛋壳。我当时没有听，就没有搬。

后来房东又来了一次，说可以宽限到月底。但第三次来就没通知我们，直接带着警察和开锁的，还带着他家 70 多岁的老太太。警察也只是说不建议房东强制换锁，让双方自行协商。但怎么协商呢，租客交了钱住不了，房东没收到钱要收房，没法协商解决。

警察走了之后，房东直接就把我们的锁给换了。

现在我搬到了公司附近，跟领导申请了住的地方，虽然居住条件一般，但也没有办法。太着急了，这个月 24 日强制换锁，27 日搬的。搬家当天还在公司忙到凌晨四点，回去睡了一会就开始搬家了。

我现在的想法就是找蛋壳办理退租，还得找微众银行做征信保护，最后是把租金贷的事解决。当时我选的是月付，与微众银行签了一个租金贷合同。蛋壳工作人员最早的说法是，如果我跟蛋壳的合同解除，贷款合同也会解除。但现在蛋壳的情况是，贷款合同解除不了。

我去蛋壳的接待处咨询了，微众是把一年的钱打给蛋壳，我们给微众每月还款。如果我们提前解除合同，蛋壳需要把剩余的钱打给微众，但是现在蛋壳没有钱，所以解决不了。不管我住还是没住，都要还钱给微众，因为是以我的名义办的贷款。

微众现在只能提供征信保护到明年 3 月 31 日之前，期间不会扣款。但之后是什么政策，微众也不确定。

今年长租公司受疫情影响很大，比如我的房子，我去年 12 月回的老家，6 月才回来上班。整整空了半年，像我这种情况不在少数。蛋壳上半年的空房是比较多的，他们的模式也是前期给很大的优惠，以吸引用户占领市场。比如我今年续租第一个月房租是免费的，第二个月开始每月返 25% 房租。

我上半年没住也付了租金，再加上租金贷，算下来损失了一年房租，接近 2.6 万。现在我们就是联合北京各个地方有租金贷的组建维权群，然后大家集思广益，一起想办法解决。

自述人 C：“解约一个要 500 元，群里律师、警察都是受害者”

我是今年 6 月住进蛋壳的，是厅隔。住到 10 月份，管家就告诉我说蛋壳不行了，劝我赶紧退租。当时身边朋友们都住的好好的，我就没相信。

谁知道到了 11 月，网上新闻已经铺天盖地，管家也离职了，这时候房东也找过来了。我们那个房东有三套房子，都在蛋壳，他说 11 月 28 日还没有收到蛋壳的租金的话，就要换锁。

意识到情况不妙，我就去了蛋壳朝阳总部维权。第一次去是下午两点，门口聚集了好几百人，我一直排到下午四点多才能上楼。他们办公地已经没什么电脑了，好多员工也离职了，工作人员也只是安抚了我一下，根本没有解决问题。

越想越不对，我第二次去直接说要办理退租。这次现场更乱了，有被房东赶走后来办退租的，但蛋壳已经即将下班停止接待了。

据说找蛋壳管家解约都有市场价了，解约一个 500 块。我有朋友在蛋壳上班，在朋友的帮忙下办理了无责退租，结算了款项。但 App 里虽然显示押金和房租余额，就是提不了现。

后来房东专门来盯着我搬家，他已经与一个小中介签约了。嘴上说大家都是受害者，但实际上一直在催我们搬走。房子是人家的，对峙起来我们一点底气都没有。收拾完行李，临时找房子又很麻烦，还好有个朋友那可以暂时借住一下。

现在主要是租金贷的问题解决不了，当初签合同时，半年付和年付都很贵，月付比较便宜，蛋壳相当于在变相引导我们选择租金贷。而且起初我根本不知道是贷款，正式签合同时才意识到，管家对租金贷的事一直轻描淡写的。还贷款吧，损失很大；不还吧，征信可能会受到影响，影响未来买房买车什么的。

我所在的维权群里有律师，还有房东本身就是警察，但谁都没有办法。我们租客确实很惨，不过最惨的可能还是供应商，他们被欠款上百万甚至上千万，还有很多工人要发工资，也很不容易。

之前一直觉得自如、蛋壳这样规模大的长租公寓会更安全，现在看来，小中介反而还好。那些小公司房源有限，也不需要怎么二次装修，更不会将大量的资金拿去收房和使用金融杠杆，希望这些房产中介和长租公寓公司企业能够吸取教训吧。