云计算的「冰与火之歌」

据报道，云软件公司 Salesforce 联合创始人兼首席执行官马克 · 贝尼奥夫一直希望用新形式的协作软件来替代电子邮件，不过他打造这一未来的尝试大多数都以失败告终。不过现在看来，贝尼奥夫或许可以通过对 Slack Technologies 的潜在收购，实现自己藏了十多年的愿望。

Salesforce 收购 Slack，或将是贝尼奥夫迄今以来做出的最为激进的决策，以在提高 Salesforce 在企业办公软件领域的地位。这笔收购交易对 Slack 和 Salesforce 的共同对手——微软而言，也是一个不小的威胁。但由于监管的障碍，微软几乎不可能成为收购 Slack 的竞争对手。更重要的是，尽管收购价格有可能超过 230 亿美元，但这笔交易终于有希望帮助贝尼奥夫实现那个始于 2009 年的梦想。

当年，Salesforce 推出一款名为 Chatter 的产品。那一年，Salesforce 的营销团队提出 “社交企业”这一宏大的愿景，而 Chatter 则是这个愿景中的重要支柱。贝尼奥夫在 2009 年的时候，就开始宣扬在当时还甚为新颖的概念：就像人们在 Facebook、Twitter 以及其他平台上互动那样，公司内部的员工们也可以越来越多地以同样的方式，进行合作以及分享创意。

Slack 首席执行官斯图尔特 · 巴特菲尔德（左）、Salesforce 首席执行官马克 · 贝尼奥夫（右）

据 Salesforce 的前副总裁、现数据隐私创业公司 Skyflow 的首席执行官安舒 · 夏尔马透露，那时候有一家名叫 Yammer 的社交企业创业公司开始引起人们的关注。受 Yammer 的启发，Salesforce 也开始做类似的尝试。（微软在 2012 年收购 Yammer。）

夏尔马说，2008 年，Yammer 在 TechCrunch 50 大会上初次亮相。贝尼奥夫碰巧是那次大会的评委。在看到 Yammer 的介绍后，贝尼奥夫逐渐意识到社交企业的潜力。贝尼奥夫随后让该公司工程团队中的大多数人员放下手头的工作，专心开发 Chatter，并设想用 Chatter 替代公司内部低效的邮件沟通。

然而，尽管 Chatter 在一开始确实受到广泛的关注，也吸引了一些用户，但在 Salesforce 和密切的业务合作伙伴之外，Chatter 始终未能维持发展动力。夏尔马说，原因之一在于，Salesforce 将 Chatter 和公司的旗舰客户管理软件捆绑在一起。这样一来，整个产品组合对企业销售部门以外的团队（如工程团队）而言，用处寥寥。夏尔马还说，虽然桌面版的 Chatter 吸引了一小部分用户，但移动版的 Chatter 表现实在欠佳。

夏尔马说，等到 2014 年的时候，Salesforce 的高管在公司会议和外部活动上，几乎不再提及 Chatter。Salesforce 发言人未就此回复评论请求。

与其同时，Slack 也开始进军协作软件领域。但 Slack 的产品，跟 Yammer 和 Salesforce 开发的协作软件，很不一样。虽然这些公司初衷相似，都是希望给大型企业带来社交网络功能——摒弃集团和公司内部使用的传统邮件，但 Slack 的产品旨在让公司内的个人和团队能够进行即时对话。

Chatter 退出舞台后，贝尼奥夫开始寻觅其他可以将 Salesforce 变为社交网络强者的方法。2016 年，他向企业网络服务 LinkedIn 发出收购要约，但是在同年 6 月，输给了微软。微软，以 262 亿美元的高价，抢走了 LinkedIn。几个月后，贝尼奥夫开始探索收购 Twitter 的可能性。

Salesforce 和 Slack 越走越近

一位知情人士表示，尽管 Salesforce 内部仍在使用 Chatter，但是 Slack 在 Salesforce 内部的使用率也在增加。该知情人士说，意识到 Slack 在公司内部越来越受欢迎后，Salesforce 最近达成一项协议，向该公司接近 5 万名员工提供 Slack 软件。

Salesforce 的前高管表示，Salesforce 为收购评估过一些公司，然后 Salesforce 也曾跟这些公司签订过相似的协议。一名 Slack 发言人未回复评论请求。

Futurum Research 的创始人兼首席分析师丹尼尔 · 纽曼表示，对于 Salesforce 而言，收购 Slack 与该公司在过去通过收购的方式推动增长的策略相一致。“Slack 是一款涉及消费者、教育机构和大公司的应用。”纽曼说。收购 Slack 可以给 Salesforce 带来机会，在促进现有客户的收入的同时，吸引新的客户。

甚至在 Salesforce 同意向其员工提供 Slack 之前，两家公司之间的关系已经开始升温。2016 年，Slack 和 Salesforce 建立合作关系，以整合双方各自的产品，让两家公司的共同用户更加轻松地执行数据共享等工作。去年 10 月，两家公司进一步加深合作，推出一个名为 “Salesforce for Slack”的应用，允许用户从 Slack 内部访问 Salesforce 上的记录。

但是，尽管 Slack 成功让许多大公司开始使用该公司的即时通讯产品，但疫情之下，远程工作的兴起促进了 Zoom 和微软的相关业务增长，却并没有给 Slack 带来太多帮助。投资者对该公司的收入感到失望。从三月初到 11 月中旬，Slack 的股价仅增长了 10%。在 Salesforce 拟收购 Slack 的消息传出后，Slack 的股价才大涨 38% 左右。而同一时期，Zoom 的股价涨幅接近 280%。

微软通过将 Microsoft Office 应用组件绑定在一起，推出 Teams 产品，从而日渐成为一个令 Slack 头疼的竞争对手。最近，Slack 向欧盟反垄断机构提起诉讼，指控微软不当利用其在企业应用领域的主导地位，扼杀竞争对手。毫无疑问，贝尼奥夫会利用这次机会，与 Slack 站在同一阵线，对抗微软。

由于反垄断诉讼的存在，微软不太可能再收购 Slack。但仍有其他公司，或许有意向收购 Slack，比如亚马逊。今年初，Slack 与亚马逊达成合作关系。根据合作协议，Slack 可集成亚马逊的视频会议技术。但是，对于收购 Slack 这件事，亚马逊也可能会面临严格的监管审查。

目前，亚马逊发言人未发表评论。

Salesforce：收购 Slack

Salesforce 和办公室协作应用 Slack 正在商洽的收购交易，将成为软件领域规模最大的一笔收购交易。但是，两家公司的交易尚未正式敲定。

年初的时候，Slack 错过了远程工作带来的大好机会。自上市以来，Slack 的股价在 17 个月中下跌近四分之一。直到收购协商的消息传出，Slack 的股价才有所起色。

17 个月以来，Slack 的股价趋势

一名内部人士透露，在对 Slack 的上市做了尽职调查后，Salesforce 和其首席执行官贝尼奥夫最初放弃了对 Slack 的收购。当时，Slack 的股价似乎定价过高。

与此同时，第一波疫情爆发后，市场对云软件的需求激增，Salesforce 的股价也因此飙升到新高度。自去年 6 月份以来，该公司的股价大涨 57% 之多。而收购消息传出后，Salesforce 的股价也只是小幅下跌了 5% 左右。

如今，贝尼奥夫正处于优势地位，可以达成一笔收购交易。但是，收购 Slack，对他来说，值得吗？

Slack 首席执行官斯图尔特 · 巴特菲尔德

Slack 在企业办公软件领域一直面临激烈的竞争，步履维艰。

以 Asana 为例。Asana 是一家任务管理软件公司，该公司的首席执行官是 Facebook 的联合创始人达斯汀 · 莫斯科维茨。Asana 成功绕过传统的 IPO 流程，于上个月直接上市，市值超过了 40 亿美元。

虽然华尔街可能会担心收购 Slack 会拖累 Salesforce 的收入，但贝尼奥夫和斯图尔特两人有一个共同的敌人：微软。

近几个月来，微软的增长给 Slack 股价带来了压力。在 11 月 25 日的波普上涨之前，Slack 的股价较 6 月份的峰值下跌了 14%，而标准普尔 500 指数同期上涨了 17%。根据美国柏尚风险投资公司针对 54 只云软件股票所统计的纳斯达克新兴云指数来看，Slack 的企业价值与预期营收之比为 20.5，低于该指数其他 14 家公司，较平均水平高出不到 5 个百分点。

Slack 与微软和标准普尔 500 指数

而由于免费集成了几乎是史上最受欢迎的办公软件 Office 套件，Teams 增长飞快。微软的 Teams 产品每日用户最近创下 1.15 亿人次的新高，相比一年前的 2000 万增长惊人。Office 套件的广泛市场占有率，一定程度上也促使 Slack 向欧盟提出反垄断诉讼。

Salesforce 这边担心的是，微软的 Teams 产品将继续吸引用户使用微软的其他产品——包括客户关系管理软件。该软件直接威胁到 Salesforce 的核心业务。

除此之外，Salesforce 之前也曾通过并购来扩展自己的服务。例如，2016 年，Salesforce 收购云协作公司 Quip；去年，该公司又收购了图形软件供应商 Tableau。

最最重要的，在与微软为敌的过程中，Slack 可以为 Salesforce 带来更多制胜筹码。

加拿大皇家银行 (RBC)分析师亚历克斯 · 祖金 (Alex Zukin)周三在一份报告中写道 :“如果被 Salesforce 收购，Slack 将有更大的机会与微软团队在企业级部署方面展开竞争。”