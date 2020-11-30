种种迹象表明，苹果在线运动课程 Fitness + 即将上线

11 月 30 日上午消息，苹果的在线运动课程 Fitness + 近期在社交媒体上发布了广告，这表明，这项新服务看要在近期推出了。

▲Fitness + 是苹果的健身服务

Fitness + 是苹果今年推出的新订阅服务，但与新闻和音乐订阅不同的是，它订阅的是健身课程，并且能打通几乎整个苹果生态。用户可把锻炼课程同步到 Apple TV，iPhone 或 iPad，因此用户可以在多个屏幕上看到进度，并且有多种锻炼类别可供选择，包括骑车，跑步机，划船，HIIT，力量，瑜伽，舞蹈和核心锻炼。

更关键的是，制定这些健身课程的有很多知名健身教练，一般用户要在线下购买他们的课程可能会很贵。苹果用这种方式，降低用户花费，同时打通了自己的硬件。

MacRumors 的读者 Chris Weaver 发现，国外的电子卖场百思买已经开始发布一些购买 Apple Watch 获得六个月免费试用 Apple Fitness + 的广告。这表明零售商已经开始积极推广 Apple Fitness+，该服务的推出可能很快就会开始。

百思买的买新表送服务的广告

此外，Apple Fitness + 教练已开始在 Instagram 上推广他们的健身视频。外媒 9to5Mac 发现了这些帖子，其中包含 Apple Fitness + 教练的照片和标题，说明他们正在记录锻炼情况，并且该服务即将 “启动”。每个帖子都使用 #CloseYourRings 标签，并提及 @Apple FitnessPlus 帐户。

苹果曾表示，Fitness + 将在 2020 年底之前推出，但并未提到过确切的发布日期。目前距离年底不到五周时间，并且鉴于这些促销性社交媒体帖子和广告，Apple Fitness + 的发布似乎迫在眉睫。

苹果公司首次宣布 Fitness + 是在 Apple Watch Series 6 发布会上，价格为每月 9.99 美元，并包含在 Apple One 多合一套装中，旨在帮助 Apple Watch 用户通过一系列指导性锻炼来保持健康。也有说法认为，该服务将与 iOS 14.3 和 watchOS 7.2 一起提供。