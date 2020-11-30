DigiTimes：为强化 iPhone 光学变焦，苹果开始考虑潜望式镜头技术

IT之家11月30日消息 据 DigiTimes 今日报道，韩国业界相关人士透露称，苹果为强化其 iPhone 光学变焦功能，正在着手找寻折叠式 (潜望式，Folded)相机技术和专利等，并与相关企业进行合作商讨，引发业界关注。

DigiTimes 还猜测业界人士指代的公司是三星电子。IT之家了解到，三星 Galaxy S20 Ultra 搭载了 108MP 的后置主摄和 100 倍数字变焦的潜望式变焦镜头，只是算法方面可能不尽人意，但从某种程度上来看，三星在手机镜头变焦方面的实力在韩国确实是属于第一梯队级别的。

▲ iFixit 的三星 Galaxy S20 Ultra 拆解图中的镜头模组部分，下同

通过潜望式镜头，可以制造出具有较薄的体积且拥有更强变焦性能的手机镜头传感器。在这个基础上，就可以在不增加相机模块厚度的情况下实现一个具有等效长焦距（EFL）和镜头总长（TTL）的大光圈镜头的轻薄手机。目前国内在这个领域内拥有较强技术实力的包括华为和 OPPO 等厂商。

以下是一种潜望式镜头的应用方式：



值得一提的是，目前只是韩国业界有消息表明苹果有意探索这一领域，就算苹果今年顺利谈下了潜望式镜头供应商，但也不一定代表明年的 iPhone 就一定可以用得上，具体如何还需要等到最终成果出现才得以而知。

