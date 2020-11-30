更多台湾地区IT厂商进军 5G Open RAN 设备市场

据《电子时报》报道，业内人士透露，包括广达云技术（Quanta Cloud Technology）、纬创资通（Wistron）和智邦科技（Accton Technology）等在内的更多的台湾地区IT公司，正加紧为新兴 5G Open RAN 市场开发网络设备和解决方案。

广达云公司总裁 Mike Yang 表示，广达云正在将其产品范围扩展到当前的核心云数据解决方案之外，从而包括面向电信和企业客户的 Open RAN 解决方案。

Mike Yang 表示，广达云已经接到了来自不同行业领域的一些客户的相关订单，从 2021 年第二季度开始，出货量将开始增长。

他指出，企业 Open RAN 专网设备市场才刚刚起步，广达云将与不同的软件和硬件合作伙伴合作，开发必要的解决方案来开拓这一新兴市场。

消息人士透露，纬创资通集团将整合和优化集团内现有的制造和研发能力，以推出相关的 Open RAN 设备产品。

纬创资通的网络设备部门 Wistron NeWeb 将负责射频单元（RU）和管理平面（M-plane）产品，其云IT基础设施架构提供商 Wiwynn 已经推出 OpenEDGE 边缘计算平台。

根据 Digitimes Research 的数据，到 2025 年，全球 Open RAN 设备市场将增至 252 亿美元，而企业 5G 专网市场规模将进一步扩大至 364 亿美元。