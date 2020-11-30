iPhone 12 助力，韩国 5G 用户在 10 月底接近 1000 万：4G 用户仍超过 5000 万

11 月 30 日消息，据国外媒体报道，韩国是全球最先开始 5G 商用的国家，他们的 5G 商用服务在去年 4 月份 3 日就已正式推出，推出之后 5G 用户也不断增加，在今年 10 月底就已接近 1000 万。

韩国 5G 用户在 10 月底接近 1000 万，源自韩国科学和信息通信技术部的数据。

韩国科学和信息通信技术部的数据显示，在 10 月底，韩国 5G 用户达到了 998 万，较上一个月增加 73.5 万。

同 9 月份相比，10 月份韩国 5G 用户明显增加。韩国科学和信息通信技术部此前公布的数据显示，9 月底韩国 5G 用户为 925 万，较前一个月增加 59 万。

韩国 5G 用户在 10 月份的增幅提高，同苹果 iPhone 12 系列有一定的关系。10 月 14 日凌晨推出的 iPhone 12 系列，是苹果首批支持 5G 网络的 iPhone，其中的 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 在 23 日上市。外媒在报道中表示，支持 5G 网络连接的 iPhone 12，促使韩国更多的用户升级到 5G。

虽然韩国 5G 用户目前已接近 1000 万，但同 4G 用户相比，在数量上还有不小的差距。韩国科学和信息通信技术部的数据显示，韩国 4G 用户在 10 月底为 5390 万，较前一个月减少 39.7 万。

韩国科学和信息通信技术部的数据还显示，在目前韩国 7040 万的移动通信用户中，5G 用户占有 14.2%，这也就意味着还有很大的发展空间。

韩国 5G 用户在 10 月底就已达到 998 万，也就意味着在今年超过 1000 万已成定局。韩国的分析师此前曾预计，在 iPhone 12 等新的 5G 智能手机的推动下，韩国的 5G 用户在今年将明显增加，预计年底可以达到 1100 万。就 10 月份的增幅来看，1100 万也很有可能实现。