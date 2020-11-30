Reno5 即将推出，OPPO 新生代言人引猜测，预计为三金影后周冬雨

IT之家11月30日消息 关于 OPPO Reno5 系列的相关曝光已经非常充足，无论是入网照还是参数详情，甚至 OPPO Reno5 Pro 5G 的正式命名都已经有所确认，想必大家对它应该也有或多或少的了解。

今日上午，OPPO 官方预告了新生代的 OPPO STAR，也就是 OPPO 品牌的代言人一角，不难推测这也是在为即将发布的 OPPO Reno5 系列进行配合预热。

从 OPPO 方面的预告词合理推测，这应是一位在近期非常有热度的实力派演员，而从官方海报剪影和多位数码博主的爆料来看，她应该就是出道恰好十年的周冬雨（2010 年凭借《山楂树之恋》而成名），印证“十年光影”。

值得一提的是，周冬雨日前凭借《少年的你》成功摘获第 39 届香港电影金像奖、第 33 届中国电影金鸡奖最佳女主角，成为华语电影届最年轻的大满贯影后（三金影后），而她此前也一直因为标志性的“眼睛虽小然蕴娟秀神采”而备受调侃，刚好对的上“实力演技” 和“月牙双眸”。

除此之外还有一个关键点，靠谱的数码博主 @数码闲聊站 上周在爆料 OPPO Reno5 时明确指出了“影后同款的蓝粉渐变配色”，而那时其他博主关于 OPPO 新代言人的消息还没有任何透露的意思。

据此前爆料，OPPO Reno5 系列将会推出中杯、大杯、超大杯共三款规格。其中，OPPO Reno5 预计将搭载骁龙 765G 芯片，OPPO Reno5 Pro 将搭载联发科天玑 1000 + 芯片，OPPO Reno5 Pro + 则将搭载高通骁龙 865 芯片，同时都将配备一块 FHD+ 分辨率的双曲面屏，全系支持 90Hz 刷新率。

其他方面，OPPO Reno5 全系标配 65W 超级闪充，内置了 4300-4500mAh 电池，运行 Android 11 系统，运存为 8GB 和 12GB，机身存储可选 128GB 和 256GB。OPPO Reno5 Pro 的机身仅为 7.6mm，重 173g，同时还拥有蓝粉渐变配色，延续 AG 晶钻工艺，发布时间大概在 12 月中上旬，售价方面虽有爆料但可信度不高。

此外，有博主发现 OPPO 在脉脉上招聘美妆效果评测员，但众所周知 OPPO 是一家电子厂商并不参与美妆类产品研发，因此该职位的实际任务也只能是测试 OPPO 手机的美颜滤镜方面是否美观、是否方便、是否自然等方面内容，因此合理推测 OPPO 有望推出一款美妆类新科技，不排除 OPPO Reno5 系列首发 OPPO FDF 全维人像视频技术系统的可能。

IT之家提醒，OPPO 方面明日将正式公开此次的 OPPO Star，届时将带来更多报道。