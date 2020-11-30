外媒绘制一加 9 Pro 渲染图，曲面屏、后置四摄，富含各种一加前作特色

IT之家11月30日消息 众所周知，一加今年发布的手机型号比往年多得多，尤其是推出了三款中端机型。爆料者 @ OnLeaks 上周放出了一份关于 OnePlus 9 Pro 的渲染图，似乎融合了前作一加之前推出的多款机型的各种元素。

外媒 LetsGoDigital 联合荷兰3D设计师Jermaine Smit通过收集目前所有已知信息，绘制了该系列渲染图。

▲ 图源LetsGoDigital ，下同

一加 9 Pro 预计将采用一块 6.55 英寸的曲面屏，支持120Hz刷新率，正面左上角有一个打孔的前置镜头。

参数方面，一加 9 系列将搭载高通骁龙875芯片，最低提供 8G 运存，配备 120Hz 刷新率屏幕，一加 9 预计为直板屏而 Pro 似乎是曲面屏，左上角打孔，运行基于安卓 11 的氢氧 OS 等。此外，一加 9（LE2110，LE2117 和 LE2119）和 OnePlus 9 Pro（LE2120 和 LE2127）的型号也已确认。

在背部，该机采用了矩形后置摄像头排列方式，最新的原型包括四个镜头。相比之下，目前曝光的一加 9 仅有 3 个镜头。该机与一加 9 相同的地方在于，都采用了两个超大底的镜头，不过一加 9 Pro 提供了两颗较小的镜头。此外也包括常规的闪光灯，麦克风和一些传感器部件。

IT之家提醒，因为一加 9 Pro 目前仍处于原型阶段尚未量产，所以该机外观设计的部分小细节依然存在变卦的可能。