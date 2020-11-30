南京售楼处人脸识别要 "下架" 了，此前戴口罩也能识别

IT之家11月30日消息 据扬子晚报消息，该报记者于 11 月 29 日从南京房地产市场独家获悉，已有多家售楼处接到相关部门电话通知，要求拆除现有的人脸识别系统，这在全国尚属首例。

售楼处的人脸识别系统此前被国内开发商广泛使用，这源于目前房产的分销模式，是为了区分 “渠道客户”和 “自然到访”客户。因为这两种客户，开发商所付出的佣金不同。

“自然到访客户”指的是看了房企的宣传自行前来看房，此前没有去过任何一家相关中介。这种情况，客户就属于房地产销售本身的资源，佣金、提成归开发商的销售人员。但是如果客户此前已经去过中介，经中介介绍来售楼处看房，不论是否有中介陪同，都叫做 “渠道客户”，这样尽管售楼处付出精力进行接待，但是客户还是找中介成交，并且佣金要付给中介。在过去，房企销售与渠道中介抢客户的 “混战”经常发生，开发商为了避免重复给佣金，以及不同中介、中介和销售 “抢客户”的事件发生，因此催生了 “人脸识别”摄像头在售楼处的普遍安装。

据IT之家了解，深圳市明源云客电子商务有限公司就提供类似的服务，但是官网并未提及是否采用摄像头进行人脸识别。

11 月 23 日，南方都市报 报道过购房者戴头盔看房的现象，记者也深入采访了进行人脸识别的服务提供商。根据南方都市报消息，人脸识别系统、算法由多家大公司合作完成，能够同时识别 50 人，戴口罩也可识别；还能持续追踪看房者路径，并自动选出最优照片。但是南都记者并未在售楼处看到任何人脸识别的提示。

据南方都市报报道，这种已经被广泛应用的人脸识别、无感抓拍技术，属于非法收集和滥用公民个人信息，涉嫌违反《网络安全法》与《民法典》。