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外媒：特斯拉上海超级工厂可能已开始试生产 Model Y

TechWeb 2020/11/30 17:52:06 责编：孤城
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11 月 30 日消息，据国外媒体报道，在 10 月 21 日发布的三季度财报中，特斯拉公布的图片显示，上海超级工厂内用于生产运动型多用途汽车 Model Y 的厂房，已基本建成，生产线的设备已经到位，大部分已经安装完成，即将投入生产。

而外媒最新的报道显示，特斯拉上海超级工厂可能已开始试生产 Model Y。

外媒报道特斯拉上海超级工厂可能已开始试生产 Model Y，源自最新公布的对上海超级工厂的一段航拍视频。

从航拍视频中，外媒发现在特斯拉位于上海的超级工厂内，有一辆 Model Y 正在厂区内的道路上进行测试，另有 5 辆停放在 Model Y 生产厂房旁边的车位上，外媒据此认为，上海超级工厂 Model Y 的试生产看起来已经开始。

特斯拉位于上海的超级工厂，是在今年年初开始二期的大规模建设的，主要是建设运动型多用途汽车 Model Y 的生产厂房。

在 10 月 21 日发布的三季度财报中，特斯拉还披露，上海超级工厂所生产的 Model Y，计划在 2021 年开始交付。考虑到目前距离 2021 年还有一个月的时间，现在就已开始试生产，交付在明年年初可能就会开始，甚至还有可能提前到今年年底。

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关键词：特斯拉

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