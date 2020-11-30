爱立信：到年底全球 5G 用户数将达 2.2 亿，中国市场快速应用是主因

爱立信再次上调了对全球 5G 用户数的年终预期，将之增至 2.2 亿，同时预计到年底下一代网络的覆盖将超过 10 亿人口。

在其最新一期移动市场报告中，爱立信预计 5G 将真正具有吸引力，尽管目前新冠肺炎大流行造成了不确定性，但在网络和终端领域引入新功能的步伐不断加快。

因此它认为，到 2020 年底，全球 15% 的人口（超过 10 亿）将生活在有 5G 覆盖的地区，这一数字预计到 2026 年将上升至 60%。

爱立信还上调了其 5G 用户数年终预期，在 6 月份发布的数据基础上增加了 300 万。

该公司表示，这一增长得益于服务提供商继续建设自己的网络，其中在中国市场的快速应用是主要原因。

这家供应商预计，到 2020 年底，受国家战略重视、运营商间的激烈竞争以及多家厂商提供的越来越实惠的智能手机等因素驱动，中国将有 11% 的移动用户使用 5G。

预计届时北美将有约 4% 的移动用户使用 5G，并且商业化进程正在迅速推进；欧洲则相对落后，仅有 1% 的移动用户使用该技术。

爱立信认为，到 2026 年 5G 用户数将达到 35 亿。

5G 进入下一阶段

爱立信执行副总裁、网络业务负责人弗雷德里克 · 杰德林（Fredrik Jejdling）指出，新冠肺炎是人类社会 “向数字化迈进一大步”的一个原因，这场疫情凸显了连接的影响。

他指出，5G“正在计入下一个阶段，新终端和新应用将充分利用其所提供的好处，同时服务提供商将继续建设 5G”。

“移动网络是日常生活中许多方面的重要基础设施，而 5G 将是未来经济繁荣的关键。”他说。

爱立信强调，5G 新空口的功能也在不断增强，目前已发布了 150 多款兼容终端。

独立组网（SA）5G 也已在亚洲和北美启动，而疫情进一步增加了家庭宽带的重要性，从而促进了固定无线接入（FWA）的应用。

几乎三分之二的运营商都提供 FWA 产品，到 2026 年底，其连接数预计将增长三倍多，至 1.8 亿。