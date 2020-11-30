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中兴通讯发力智能手机业务：操盘中兴、努比亚、红魔三大品牌，明年计划建 5000 个零售点

2020/11/30 22:04:21 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月30日消息 11 月 30 日，中兴通讯终端渠道合作伙伴大会在成都举行，中兴通讯公布了未来在中国的市场产品策略。

中兴通讯官方表示，2021 年中兴通讯终端业务将全面回归中国 2C 市场，致力于打造科技、品质、年轻的全新终端品牌形象，围绕 “1+2+N”的智能终端产品布局，进一步完善终端产品队列，整合智能手机、个人 + 家庭数据，以及丰富的周边生态产品，配合中兴云，构造完整生态和场景，帮助用户实现 5G 全场景智能生活方式的无缝体验。同时，中兴终端要 “离技术近、离用户更近”，以创新为本、设计牵引，打造消费者易感知、不可逆的价值创新。

在渠道政策层面，中兴通讯明年将抓住 5G 换挡机会，统一操盘中兴、努比亚、红魔三大品牌，通过国代、省代、直供等多渠道合作，全面展开运营商和公开市场运作。全年将投入建设 5000 个零售阵地、组建线下零售体系，加强品牌传播力度，并将建设落成首批中兴 5G 体验馆，通过打造 5G 全产业链条，实现终端渠道的全面赋能。

IT之家获悉，此前，中兴 A20 至尊版，中兴 Blade 20 Pro 5G 两款全新 5G 智能手机已经发布。前者延续 A20 系列屏幕零开孔卖点，为高端用户推出私享定制皮质机身。Blade 20 Pro 主打轻柔曲面、灵动外观，机身双面均采用深弯 3D 曲面设计，轻盈纤薄。此外，两款机型都搭载 6400 万全景 AI 四摄。

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关键词：中兴手机努比亚

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