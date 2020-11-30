通用汽车将不再持股电动汽车 Nikola ，后者被指存在欺诈

据报道， 通用汽车和电动汽车制造商尼古拉（Nikola）今日宣布了一项修改后的新合作协议。

根据新协议，双方的合作规模有所减小，该协议保留了两家公司的燃料电池合作伙伴关系，但取消了通用汽车对尼古拉的持股，也取消了制造尼古拉电动皮卡车的计划。

今年 9 月，两家公司曾宣布一项协议，通用汽车将提供电池、底盘架构、燃料电池系统和一家工厂，来生产尼古拉 Badger 电动皮卡车，以换取尼古拉 11% 的股权，以及尼古拉支付的 7 亿美元生产费用。

但随后，这笔交易遭到了质疑，被指尼古拉存在欺骗行为，尽管尼古拉否认了这一说法。

做空机构兴登堡研究公司（ Hindenburg Research）9 月 10 日发布了一份做空报告，称尼古拉存在欺骗行为，同时指控尼古拉创始人特雷弗 · 米尔顿（Trevor Milton）对公司技术进行虚假陈述，以吸引投资者和与其他车企达成合作。

针对这份修改后的协议，尼古拉和通用汽车今日分别发表声明称，这项新协议是一份不具约束力的谅解备忘录，仍有待双方的进一步谈判，并达成最终协议。

尼古拉称，根据新协议，通用汽车将为尼古拉的 Class 7 和 Class 8 商用半挂卡车提供燃料电池系统。此外，两家公司还在讨论，尼古拉可能在其商用拖车中使用通用汽车的 Ultium 电池系统。