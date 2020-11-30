比特币价格今年上涨 150%，短期内有望突破 2 万美元

据报道，比特币价格近日再次攀升，并收复了 3 月份以来所损失的绝大部分。这凸显了数字加密货币的弹性，也使得比特币在 2020 年的表现优于大多数其他主要资产。

在刚刚过去的周末，比特币价格呈上升趋势，今日再涨近 5%，达到 19109 美元。这超过了上周价格开始暴跌之前（上周四）的峰值收盘水平。有数据显示，从上周五至今，比特币价格上涨了 13%。

交易平台 Oanda 高级市场分析师克雷格 · 埃兰（Craig Erlam）称：“比特币的回调并没有持续太久。”他表示，比特币有望再创新高。

埃兰说：“进入未知领域，这样的举动会带来心理上的提振，这可能会推动比特币价格进一步走高。”他的短期目标是达到 2 万美元。

比特币的波动性在上周表现得淋漓尽致，当时比特币价格在短短两天内暴跌逾 3000 美元。这一暴跌引发了现货和期货交易的巨大成交量，并引起了业界的特别关注。

对此，摩根大通策略师认为，虽然最近的暴跌清除了一些投机性的 “泡沫”，但仍有可能进一步下跌。

对比特币来说，此次挽回大量损失也并不少见。上一次，比特币价格在一天内（5 月 10 日）暴跌 10%，当时只用了四天时间就恢复了。

今年以来，比特币价格上涨了逾 150%。这与一些金融机构对数字加密货币基础设施的投资不无关系。资产管理公司 Guggenheim Partners 近日表示，计划向数字加密货币市场分配资金。