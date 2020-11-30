11 月新国产网游版号出炉 ：共有 85 款过审，《武侠乂》《部落与弯刀》在列

IT之家11月30日消息 今日国家新闻出版署发布公告，公开了新一批国产网络游戏审批信息，共有 85 款游戏过审，其中包括《武侠乂》、《部落与弯刀》、《忘川风华录》等作品。IT之家了解到，此前国家新闻出版署曾于 11 月 5 日公布过 78 款游戏的过审信息，本月一共有 163 款国产网络游戏通过审核，获得 ISBN 出版号。

其中，《武侠乂》是由金报电子音像出版中心出版，人民网科技（北京）有限公司发行。该游戏是由“Dream Game Studio”独立研发的武侠系列三部曲当中的第一部，采用虚幻4引擎开发。该游戏以明朝为历史背景，虚构了一段武侠江湖纷争；主要以生存竞技玩法为主，在有限的时间和安全空间内，玩家需要边生存边搜索边战斗，最终击败所有其他玩家来获得胜利。

《部落与弯刀》是由深圳中青宝互动网络股份有限公司开发，深圳市汉家松鼠网络科技有限公司运营。游戏带着奇幻色彩的异域传说类型，属于沙盒策略游戏。在这片幻想的沙漠中，玩家将有机会扮演各种势力，体会独具特色的势力设定和剧情发展。

《忘川风华录》是一款获得国风音乐企划《忘川风华录》IP授权， 由网易游戏旗下桃源工作室自研的RPG手游，具有浓厚的中国风美术风格。游戏发生在一个架空世界——忘川，中国5000年来的名士们仙逝后聚集于此，玩家可探寻千古之谜，收集并修复传世文物。无论是关于秦始皇的传国玉玺，还是大唐的霓裳羽衣，它们背后的神秘故事都将一一揭开。