被流氓软件搞得惨不忍睹，一键拯救右键菜单

用 Windows 系统会有许多烦恼，例如流氓软件数不胜数，弄得系统各个角落面目全非。而右键菜单，往往就是流氓软件肆虐的重灾区。

右键菜单经常莫名其妙多出一堆东西，拖慢电脑占据屏幕

笔者经常看到有朋友抱怨 Windows 系统太慢，点击右键展开菜单，足足要等近十秒才有响应。定睛一看，这右键菜单早已经被流氓软件玩弄得一塌糊涂，各种各样的选项密密麻麻，都快在屏幕中顶天立地了。每一个软件都想把自己的功能塞进右键菜单当中，最后的结果就是右键菜单如同裹脚布一样冗长，展开速度犹如龟爬。怎么破？今天就给大家介绍一款非常良心的开源工具，拯救你那惨不忍睹的右键菜单！

ContextMenuManager：https://github.com/BluePointLilac/ContextMenuManager

这款工具的名叫 ContextMenuManager，它当前在 GitHub 上进行了开源，大家进入上面的 GitHub 页面后，从 “release”页面下载即可。ContextMenuManager 支持 Win7 和 Win10 系统，而且不需要安装，是一款纯绿色的软件，体积仅有 300 多 K，干净且轻便。

ContextMenuManager 是一款小巧纯净的绿色软件

ContextMenuManager 的使用不存在什么门槛，直接双击运行即可。ContextMenuManager 的界面总共分为三个部分，一是界面顶部的大项，二是左侧栏的细项，三是占据面积最大的右键菜单具体项目。我们知道在 Windows 中，在不同的目录、不同的位置乃至不同的文件上点击右键，弹出的右键快捷菜单是不一样的，ContextMenuManager 提供了例如文件夹、磁盘分区、回收站等不同场合的右键菜单管理，应有尽有。

ContextMenuManager 主界面，可以管理各处的右键菜单项

例如，如果觉得对准一个文件点击右键，呼出的快捷菜单太过于冗长，那么就可以在 ContextMenuManager 的 “主页”中，选中 “文件”，就可以看到对应的右键菜单包含的功能了。ContextMenuManager 可以对每一项右键菜单包含的选项进行管理，例如查看该选项对应的文件、注册表项等等，还可以直接控制是否显示这个菜单项，非常方便。

能够开启右键菜单项关联的文件、注册表等等

除了能够删除、隐藏右键菜单的选项外，ContextMenuManager 也可以新建右键快捷菜单项。如果你想要将某些绿色软件添加到右键菜单，这功能可以帮上大忙。

可以新建右键菜单项

总的来说，这是一款非常实用的系统工具。当你的右键菜单不堪重负的时候，ContextMenuManager 可以让它重获新生。当然，解决问题的最根本办法，还是要避免安装各类流氓软件，但这在传统的 Windows 生态下很难做到。微软将会力推 Windows 10X 系统，新系统中 Win10 商店会有着更重的份量，希望届时情况能有所改观吧。