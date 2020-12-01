美股全线收跌，苹果上涨 2.11%，AMD 大涨 6.27%，理想、小鹏汽车跌超 8%

北京时间 12 月 1 日消息，受美国新增新冠确诊病例激增和投资者获利回吐影响，美股今日收跌。截至收盘，道指跌 271.73 点，跌幅为 0.91%，报收 29638.64 点；标普 500 指数跌 16.72 点，跌幅为 0.46%，报收 3621.63 点；纳指跌 7.11 点，跌幅为 0.06%，报收 12198.74 点。

美国主要科技巨头大多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

房天下收到私有化提案，股价涨近 15%

房天下昨晚发布公告称，公司董事会已收到来自泛大西洋投资集团（及其附属投资机构）日期为 2020 年 11 月 30 日的不具约束力的初步提案，拟以每股 1.468 美元（每美国存托股 14.68 美元）现金，收购其尚未持有的公司全部股票。与 11 月 27 日的美国存托股收盘价相比，这一价格溢价约 20%，与截至 2020 年 11 月 27 日的 30 天成交量加权平均价相比溢价约 40%。根据提案，收购方计划通过股本金和发行债券为收购房天下募集资金，股本金将来自收购方和收购财团其他成员。房天下董事会提醒公司股东和考虑买卖公司股票的其他投资者，董事会只是收到了提案，尚未审慎地对提案进行评估，或做出任何相关决策。公司不能保证收购方会提出正式收购方案，双方会签订、完成任何协议。除有法律规定外，房天下没有义务披露相关后续信息。今天盘前交易中，房天下股价一度上涨 5.31%，报 12.879 美元。常规交易中，房天下股价上涨 1.77 美元，涨幅为 14.47%，报收于 14 美元。

做空机构称康迪借关联方 “虚增”64% 销售收入

被做空机构 Hindenburg Research 发表报告称借从未披露的附属公司 “虚假销售”后，星期一康迪美国存托股遭遇重挫。今天常规交易中，康迪股价下跌 3.86 美元，跌幅为 28.34%，报收于 9.76 美元，成交量超过 4400 万股，比日均成交量高近 4 倍。与 11 月 23 日的 14.93 美元创纪录高点相比，康迪股价下跌近 35%。Hindenburg Research 在其网站上发表报告称，发现康迪利用 “厚颜无耻的手段虚增营收”，因为它将向一家子公司的销售计入营收。通过对 “康迪设施的实地调查，以及对 10 多名前员工和商业合作伙伴的采访”，Hindenburg Research 认为过去 12 个月该公司约 64% 的销售收入来自关联方。占康迪过去 12 个月销售收入 55% 的大客户，与康迪一家子公司的电话号码相同，一个人同时担任两家公司高管。报告称，“我们走访了这一所谓的‘客户’，它与康迪工厂紧挨，标识表明它就是康迪一家下属公司。”Hindenburg Research 表示，同一幢建筑内还有康迪的另外一个机构，目的是套取中国补贴。康迪未就此置评。受此消息影响，蔚来、理想汽车、小鹏汽车股价纷纷下跌。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

CEO 对 2021 年 PC 市场乐观表态，推动 AMD 股价创新高

在 CEO 苏姿丰（Lisa Su）表示 PC 市场将持续增长后，星期一常规交易中 AMD 股价上涨 5.47 美元，涨幅为 6.27%，报收于 92.66 美元，创下新纪录。在接受瑞士信贷分析师约翰 · 皮策尔（John Pitzer）采访时，苏姿丰说预计新冠疫情对 PC 需求的刺激作用在 2021 年不会回落，“通过与我们的客户以及它们的客户沟通，我们认为 PC 需求强劲将是一个长期趋势。原来一个家庭只需要一台 PC，现在每个人都需要一台 PC。我认为，2021 年对于 PC 而言将是一个增长年。更重要的是，我们的产品也更符合市场需求，因此，我们的市场份额会长期增长。”她还说，2021 年第一季度（传统上是 PC 市场淡季）PC 市场表现将略好于以往。AMD 一直在慢慢蚕食英特尔在 PC 市场的主导地位，在笔记本市场上的份额约为 13%。今年以来，AMD 股价累计上涨 102%。

特斯拉 Model Y 获准在中国市场销售

特斯拉称，中国工信部将 Model Y 列入第 12 批推荐新能源汽车清单中，这意味着这款车型可以享受包括税收减免在内的新能源汽车购买优惠。Electrek 刊文称，Model Y 将在位于上海的特斯拉工厂生产。特斯拉本月早些时候申请在中国市场销售 Model Y。Model Y 将是特斯拉上海工厂生产的第二款车型。特斯拉上海工厂计划明年初开始交付 Model Y。特斯拉目前在中国销售国产型号 Model 3，还在提高上海工厂产能，为生产 Model Y 进行准备工作。在最近的降价措施刺激下，上个月特斯拉在中国市场交付 1.3 万辆汽车。特斯拉计划自 2021 年起在位于上海的另外一家工厂生产汽车充电器。标普道琼斯指数公司发言人证实，他们将在美国东部时间下午 5:15 决定特斯拉是一次性还是分期加入标普 500 指数。特斯拉将于 12 月 21 日股市开盘前加入标普 500 指数。由于市值达到约 5500 亿美元，标普道琼斯指数公司在决定特斯拉加入标普 500 指数方式方面广泛征询了投资者社区意见，这也表明了特斯拉加入标普 500 指数的复杂性。即将加入标普 500 指数成为刺激特斯拉股价上涨的最新因素，也使得其市值由 1 月份的约 1000 亿美元一度增长至 6000 亿美元以上。今年以来，特斯拉股价累计上涨约 594%，标普 500 指数增幅仅为约 11%。今天早盘，特斯拉股价一度摸高创纪录的 607.8 美元，涨幅达到 3.81%，而后一度跌至 554.51 美元。特斯拉报收 567.6 美元，跌 18.16 美元，跌幅为 3.1%。