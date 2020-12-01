Q3 三星击败华为重夺俄罗斯智能手机市场头把交椅

IT之家 12 月 1 日消息 根据 Counterpoint Research 的数据，三星在今年第三季度反超华为，目前在俄罗斯智能手机市场处于领先地位。华为在前几个季度都占据了榜首位置，但华为由于包括供应短缺在内的众多因素，形势已经发生了变化，三星现在处于领先地位。

在整个 2020 年第三季度，华为在俄罗斯的整个在线零售渠道中拥有更大的影响力，其在线市场份额从 2019 年第三季度的 25.5% 提升到一年后的 27.8%。与此同时，三星的在线零售影响力已经下降，该公司在 2020 年第三季度录得 26.3% 的在线市场份额，低于一年前的 37.6%。

IT之家了解到，在俄罗斯的线上出货量市场份额方面，三星输给了华为以及小米，不过，该公司通过线下零售渠道的强劲销售，成功抵消了线上销量的不足。

综合考虑，三星的线上和线下零售渠道的收入总和最高。其在俄罗斯最受欢迎的两款智能手机是 Galaxy A51 和 Galaxy A31，鉴于 Galaxy A51 迄今为止在许多其他市场都是今年最成功的 Galaxy 手机之一，这并不令人意外。

据行业观察人士称，俄罗斯的智能手机市场正在复苏，旗舰机型获得了更多的关注，部分原因是有吸引力的以旧换新优惠。与此同时，三星来自中国的竞争对手继续积极进攻中低端市场。