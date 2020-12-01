欢聚遭遇做空背后：直播灌水是行业常态，是否与财务造假关联值得斟酌

在宣布以大约 36 亿美元的价格向百度出售国内直播业务（YY 直播）后，欢聚集团随即便遭到知名做空机构浑水的做空。受此影响，欢聚集团股价当日应声暴跌 26.48%，报 73.66 美元。

对于浑水的做空，有直播行业的人士告诉记者，实际上，平台方和主播方对直播数据灌水、以刺激用户打赏是行业内比较普遍的现象，但并没有浑水所说的那么夸张。

而至于欢聚是否存在财务造假，记者采访到多位财务从业人员持不同观点，但均认为这是一个相当复杂且专业的问题，对浑水的判断持相对谨慎的态度。

一位财务从业人员表示，如果欢聚的银行流水等数据没有问题，均能如实反应在财务报表中，那么欢聚的财务可能并没有造假。

而一位不愿透露姓名的审计师则认为，即便考虑到直播数据灌水属于行业正常现象，浑水的报告在思路和逻辑上也没有太大问题，欢聚可能存在财务造假的嫌疑。不过他同时强调，根据公开信息进行判断一家公司是否涉及财务造假，本身是不负责任的行为，“只能通过审计，查欢聚的财务凭证和纳税资料，否则一切都是空口无凭。”

业内人士称直播数据灌水是行业常态，平台与主播方均会参与

浑水在做空报告中指出，经过长达一年的调查，发现欢聚旗下的 YY 的直播业务大约有 90% 数据是伪造的。其中，50% 的礼物打赏来自 YY 内部网络虚拟机器人，另外约 40% 来自外部虚拟机器人以及主播刷礼物。其国际直播业务 BIGO LIVE 的营收数据也存在 80% 的伪造成分。

对此，欢聚回击称，浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知。欢聚表示，其相关的运营数据都有同行业数据可参考，符合行业逻辑。不过，欢聚并没有对直播行业及生态进行详细说明。

某知名直播公司的工作人员告诉记者，平台方和主播方对直播数据灌水、以刺激用户打赏是业内比较普遍的现象，但没有浑水说的那么夸张。

对于平台灌水，他表示，平台有时候会安排虚拟机器人进入直播间，不过仅限于某些大主播，或者平台想捧红某个主播，“要是大大小小都这样，平台也很亏。”

不过他强调，平台不会随便向某个主播直播间灌水，通常双方会事先进行协商。而且对于打赏的礼物费用，平台也会和主播签署协议，后期通常全部返还。

除了平台方，主播方也会出于各种原因而对直播数据进行 “灌水”。

这位工作人员表示，直播行业当中的部分主播，特别是那种秀场签了公会的主播，面临考核的不仅是其每天的直播时长，还有收到礼物数量。如果达不到要求，就不会被判定为一场合格的直播。

“如果达不到要求，主播自己肯定也会想办法，比如用小号为自己刷，或者找别人刷，然后再返还礼物费用。这也算灌水的一种。”该人士表示，在这种情况下，主播通常会自己承担一部分成本，因为平台会从中提取抽成。

网络直播行业难监管，判定欢聚财务造假需更确凿的证据

基于 “YY 的直播业务大约有 90% 数据是伪造的”，浑水在做空报告中指出，YY 的实际业务只是其报告规模的一小部分，该公司报告的用户指标、收入、现金余额都是欺诈性的。

不过，在财务从业人员看来，直播数据灌水与财务造假之间是否存在必然关联，却值得斟酌。

来自欢聚内部的人士对记者表示，尽管直播当中不可避免地存在灌水现象，但直播产生的流水并不会计算到财报当中。平台只计算直播分成到账的钱，然后算成营收。

至于欢聚是否存在财务造假的问题，多位财务从业人员持有不同看法，不过均认为这是一个相当复杂且专业的问题，对浑水的判断持相对谨慎的态度。

一位不愿透露姓名的财务从业人员洛天（化名）对记者表示，浑水只是通过公开数据推测欢聚财务造假，并不可靠，“判定一个公司财务造假必须要有更确凿的证据。”

另外一位财务从业人员彭燕（化名）也表示，“需要把欢聚具体的盈利过程、盈利模式摸清楚，看看欢聚是基于什么去披露的收入，才能确定其财务是否存在问题。”

一位不愿具名的审计师李威（化名）则认为，即便考虑到直播数据灌水属于正常现象，浑水的报告在思路和逻辑上也没有太大问题。但他同时认为，浑水的报告的确有夸大的嫌疑，以达到做空效果。

据悉，浑水还在报告中指出，其获得了欢聚在在岸实体的信用报告，并将其与欢聚在美国证券交易委员会（SEC）提交的文件进行了比较，结果发现有许多差异。这些差异达数亿元，包括与欢聚向 SEC 报告的情况相比，当地公司财务出现了严重现金短缺的情况。这种差异，特别是现金余额的差异，是操纵或欺诈的留下的痕迹。

对此，欢聚回应称，为了反驳浑水报告对于公司利润真实性的质疑，公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单，被有能力的第三方机构做现金确认和调查。

彭燕认为，如果欢聚的银行流水等数据没有问题，如实反应在财务报表中，那么就此判断欢聚财务造假可能有点站不住脚。

“总体来说，即便欢聚不存在造假的嫌疑，欢聚的回应也略显牵强。但从另一个角度看，收入和利润终究要以财务资料为依据，不能妄加推断。”李威对记者表示，网络直播打赏是滋生造假的沃土，应该对欢聚这样的企业保持基本的警觉。

他同时强调，根据公开信息判断一家公司是否财务造假，本身就是不负责任的行为，“只能通过审计，查欢聚财务凭证和纳税资料，否则一切都是空口无凭。”