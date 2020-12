科学家把小米扫地机器人改造成了窃听器，激光雷达还能这么玩

黑客如何窃听信息?

一项最新研究告诉我们,家里的扫地机器人都可能其成为「作案工具」。

在 2020 年 11 月 16-19 日举行的国际无线传感器网络顶会 ACM SenSys(国际计算机协会智能传感系统大会)上,有一篇来自美国马里兰大学和新加坡国立大学的论文,题为 Spying with Your Robot Vacuum Cleaner: Eavesdropping via Lidar Sensors(利用你的扫地机器人监视:通过激光雷达传感器窃听)。

激光雷达「旁敲侧击」

大体上,研究人员的想法是,利用扫地机器人的导航组件激光雷达传感器,设计一种新型的声音侧信道攻击(acoustic side-channel attack),即所谓的「激光麦克风」(LidarPhone)。

首先解释一下这一研究过程涉及到的几个术语。

一是激光雷达。

激光雷达即 LiDAR,它是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的一种雷达系统。

简单来讲,其工作原理是:向目标发射探测信号,将反射回来的信号与发射信号进行比较并作适当处理,从而获得目标的众多参数。

激光雷达能够获取三维地理信息,这不仅能作军事用途,相关数据也被广泛用于资源勘探、城市规划、农业开发、环境监测、交通通讯、防震减灾等众多方面。

工业界,激光雷达不仅用于自动驾驶、机器人,2020 年苹果先后发售的 iPad Pro 2020 和 iPhone 12 Pro 系列新品中,均有这一技术的加持,为 AR 等领域添加了更多的想象空间。

二是侧信道攻击。

其英文全称是 side channel attack,又称边信道攻击。顾名思义,不同于常规的使用软硬件手段暴力破解被攻击对象的方法,侧信道攻击主要通过一些「旁门左道」进行攻击,如加密电子设备运行过程中的时间消耗、功率消耗或电磁辐射。

据了解,学界对于这种新型攻击的研究源于上世纪 90 年代,其有效性要比传统密码分析的方法高,因此造成的威胁是很大的。

三是激光麦克风。

激光麦克风即 LidarPhone,它与近一个世纪前的一大著名窃听事件有关。

1945 年,苏联少先队员们代表苏联克格勃(即苏联国家安全委员会),向当时的美国驻苏联大使 Averell Harriman 献上了一枚精美绝伦的巨大木制美国国徽,作为两国友谊的见证。

Averell Harriman 面对纯真可爱的孩子们,放下了戒备心,并将这件珍品放进自己的办公室。自此,这枚国徽一直摆放在美国驻苏联大使的办公室中,总共持续了 8 年,期间办公室迎来了 4 任大使。

但实际上,这件礼物是一件十分隐蔽的窃听装置。

在这枚国徽内部有着与天线相连的薄膜,说话声会引起薄膜振动,这时偷偷安置在附近的激光雷达会向天线发射激光,激光接收到振动后会返回接收器,经过解码,就能知道房间里的谈话内容。

本质上,激光通过窗户进入房间,反射光被音频信号调制回去并返回——而这也正是激光麦克风的基本原理。

激光麦克风能感知附近物体细微振动,接着仔细处理、提取来自声音激光反射的信号痕迹,从而捕捉隐私敏感信息,比如:受害者在电话会议时计算机扬声器传出的语音、受害者观看的电视节目中的音乐片段(可能泄露受害者的政治取向或对电视节目的偏好)。

当扫地机器人学会窃听

确定了基本思路后,研究人员将扫地机器人改造成了窃听器。

论文显示,研究人员的改造对象是小米 Roborock 真空吸尘机器人。

改造后,研究人员可以远程访问吸尘器的云平台,获取并分析数据。

研究人员通过实验对这一系统的攻击可行性进行了评估——收集了来自计算机扬声器和电视音响的数字声和音乐声,两组数据包含了 19 个小时内发出的 30000 多个语音序列,各自的平均准确率分别达到 91% 和 90%。

论文合著者之一、在马里兰大学高级计算机研究所(UMIACS)联合任职的 Nirupam Roy 说:

类似的智能设备走进了千家万户,但公众没有想到,哪怕这些设备没有麦克风,我们都可以重新调整它们的导航系统,用于监听。

值得一提的是,扫地机器人会利用反射信号绘制一个房间的 “地图”,避免在移动时发生碰撞。但安全专家认为,这样的 “地图”通常存储在云中,可能会造成潜在的隐私泄露,广告商可能会由此获得有关家庭人口、收入和与生活方式相关的信息。

当然,正如绝大多数研究一样,要将实验室结果应用到现实世界中的黑客攻击场景中并非易事。

原因在于,除了要黑进扫地机器人、通过固件更新重新调整激光雷达传感器的用途外,黑客还需要访问目标这的本地网络。当然要监听并不是这么简单,背景噪音水平、照明、与目标之间的距离等因素都决定了最终是否会成功。

对于此项研究,安全专家 Graham Cluley 也指出: