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国行苹果 HomePod mini 正式开售：精致小巧，售价 749 元

2020/12/1 9:33:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 1 日消息 国行 HomePod mini 已经正式开放购买，提供深空灰和白色双色可选，售价 749 元，将于 12 月 11 日起在零售店内有售并向顾客发货。

HomePod mini 身材小巧，高不足 9 厘米，表面裹着一层无缝式织网，声波能自由穿透，顶部有一片背光触控板。苹果精心打造的全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 支持 360 度音频，采用突破性的计算音频技术，令 HomePod mini 的音色饱满又细腻，就算正在大声放音乐，仍能听清你说 “嘿 Siri”。如果多放几个 HomePod mini 在不同房间组成覆盖全家的音响系统，可以叫 Siri 在不同房间放不同的歌，也能全家播放同一首歌。HomePod mini 也能与 HomePod 搭配，带来出色的多房间音频和广播功能。

HomePod mini 能轻松与各种 Apple 设备合作，无论是用 iPhone 接电话，在 Mac 上听音乐，还是捧着 iPad 在线看视频，都能让 HomePod mini 接手声音的部分。

IT之家了解到，如果有好几个 HomePod，可以把它们放在不同房间，然后用广播功能轻松与家人互相传话。可以叫 Siri 把话传给大家，或只传到某个房间，每个人都可以轻松回复。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：HomePod mini

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