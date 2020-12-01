美团 CEO 王兴谈反垄断法：积极服从监管指导，符合要求

12 月 1 日讯，针对近期市场监管总局出台的《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，美团 CEO 王兴表示，将积极服从监管指导，符合监管要求。

在美团第三季度财报电话会议上，瑞士信贷分析师 Kenneth Fong 提问道：“关于最近发布的《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，公司有何评论？对于公司业务整体有何影响？”

王兴对此表示：“我们仔细阅读了最近的征求意见稿，也在密切关注情况的发展，这个重要指南适用于整个互联网行业。随着互联网平台规模的增大，对经济的影响也越来越重要，因此监管架构也自然需要随之调整，全球也出现了同样的趋势。”

“长期来看，征求意见稿有助于互联网以及整个科技行业的健康发展，目的是防止不良行为的出现，促进行业内的公平竞争，催生行业创新，保证各方的利益平衡。政府部门在创新方面的持续鼓励，推动了公司业务过去十年的增长，对于中国互联网行业的增长活力，以及监管政策的变革，我们充满信心，保持乐观。”王兴称。

王兴还表示：“在开展业务和平台增长方面，公司将继续秉持开放和双赢的原则。公司目前正同监管部门进行建设性的对话，来更好地理解征求意见稿的精神。我们将继续加速创新，提高公司平台的开放度，改善运营能力，积极服从监管指导，符合监管要求。”