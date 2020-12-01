瑞士苹果经销商称 MagSafe Duo 无线充电器将于 12 月 21 日开售

IT之家 12 月 1 日消息 虽然苹果尚未公布 MagSafe Duo 充电器的正式上市日期，但瑞士的一家苹果授权经销商正在接受该设备的订单，发货日期为 12 月 21 日。

瑞士苹果授权经销商 Digitec Galaxus 现在接受 MagSafe Duo 的在线订单，这是一款能够同时为 iPhone 12 和 Apple Watch 进行无线充电的双充电设备。

根据该经销商的网站，这款配件的发货时间预计在 12 月 21 日到 12 月 29 日之间，不过由于全世界都在等待苹果公司的官方公告，所以这些日期也有可能是临时占位符。

在今年 10 月的 iPhone 12 系列活动上亮相的 MagSafe Duo 充电器，目前在苹果在线商店上被列为 “即将推出”，已有数周时间。不过，随着 2020 年很快就会结束，估计离发售不远了。

韩国国家无线电研究机构在 11 月初给苹果公司开了绿灯，允许其开始销售 MagSafe Duo，随后美国联邦通信委员会也做出了类似的公告。对于电子产品来说，监管部门的批准通常意味着即将上市。

IT之家了解到，MagSafe Duo 充电器旨在为 iPhone 12 系列设备提供 15W 的功率。苹果的支持文件显示，某些机型，特别是 iPhone 12 mini，根据适配器的不同，最大限制为 11W 或 14W。