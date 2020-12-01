火星探索新突破：新技术将卤水变燃料

早在 2008 年 7 月，美国宇航局 (NASA)的 “凤凰号”火星探测器研究了火星表面的土壤，并发现火星上存在冰冻水，这为人类将来如何在火星生存提供了线索。这一发现改变了科学家研究火星的思路，并试图重建火星上存在水的历史。但这也引出了新的疑问：人类能利用这些水吗？

现在，美国华盛顿大学麦凯维工程学院的教授维贾伊 · 拉马尼 (Vijay Ramani)等人表示，他们已经开发出一种转化装置，可以将这些卤水转化为燃料和氧气，为人类前往火星提供条件。

拉马尼教授表示，他最初研究将卤水转化为燃料和氧气的设备时，根本没有想过要在火星上应用。他说：“我们最初对这项技术感兴趣并不是因为火星，但当我们了解到火星上可能存在卤水时，我们就想尝试下。”

图：美国宇航局凤凰号探测器在火星表面全景图

凤凰号探测器曾于 2008 年 5 月 25 日抵达火星，从土壤样本中发现了冰冻水和高氯酸镁，后者是一种可溶解于水和高浓度盐的氧化剂。在火星表面的温度下，镁溶液可以保持液态，这会在火星表面和地下形成液态卤水。

研究人员解释称，这种卤水可以转化为氢燃料和氧气，为未来的火星任务提供资源。这种转化技术为电解槽，是一种将水转化为氢和氧的电化学装置。为了使这项技术在火星上适用，研究人员希望能研发一种模块化设备，并运送到火星上。

在火星上，这种转化设备可以持续运行，不断吸收卤水，并将其转化为氢气和氧气。该设备还需要能够在低温条件下运行，因为火星温度有时会降至零下 36℃。拉马尼说：“如果能成功建造这个装置并将其运送到火星上，我们就会用户有天然的燃料和氧气库。”

他同时表示，这项技术在地球上同样有用，因为这使海洋成为氧气和燃料的来源。这项研究的联合第一作者普拉莱 · 加延 (Pralay Gayen)说：“我们已经在火星这种严苛的条件下展示了卤水电解槽的性能，我们打算将它们部署在地球这种更温和的环境下，利用海水生产氢气和氧气。”

这项技术在国防领域可能也很有用。例如，当研究人员探索深海未知环境时，在潜艇中按需制造氧气。研究人员还希望与 NASA 等太空机构关于这项技术展开合作。