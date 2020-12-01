中国电信完成全杭州城区 5G 连续覆盖

IT之家12月1日消息 中国电信官方微博宣布，中国电信杭州分公司已经在上城、西湖、江干等区域打造了 5G 精品覆盖区域，全杭州城区 5G 连续覆盖，覆盖率达到 92% 以上，并对西湖景区、钱江新城、未来科技城、高校、奥体中心等区域进行了重点保障覆盖。

同时，中国电信杭州分公司已在智慧物流、智能制造、智慧消防、电商、8K 直播、智慧交通、智慧公交等行业和领域，取得了多项 5G 创新应用成果，并为后期 5G 应用的广泛使用提供网络基础保障。

IT之家获悉，中国电信杭州分公司已对 2022 年亚运会 42 个场馆进行 5G 建设规划，细致部署了室外宏基站、室外微基站，从而保障亚运会场馆的室内外 5G 覆盖，亚运村内所有楼宇室内外 5G 信号深度覆盖。2019 年，中国电信杭州分公司已在奥体中心建设了 7 个室外基站和 2 套分布系统，为前期世游赛进行了 5G 保障，后续将根据规划进行深度覆盖建设。

在中国电信武林营业厅的 5G 手机展柜中，部分 5G 手机机型甚至已经低至千元档。而在电信营业厅内，还能享受美好家套餐的双千兆和购机优惠。届时，电信 5G 用户还将享受各种 5G 会员应用体验，包含天翼云 VR、云游戏、天翼云盘以及天翼超高清视频等。其中，云 VR 利用 5G 高速率传输特性，客户无需下载等待就能享受到身临其境的沉浸式观影和游戏体验。针对家庭客户，中国电信杭州分公司提供美好家高端品牌服务，月费 229 元即可享受 5G 和宽带双千兆，同时还有 2 台 Mesh 组网无线路由器，可实现全屋 wifi 无线网络覆盖，更有一年四次按需上门维护服务等尊享权益。

目前，电信 5G 网络在杭州已实现主城区连续覆盖，浙江电信 5G 用户也已经突破一百万。“对比 4G 套餐，电信 5G 套餐可以让用户享受到更快的上网速度，更多的上网流量以及更丰富的上网应用，即使是用 4G 手机也能用 5G 套餐。”