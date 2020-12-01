苹果 macOS 首次出现在云端，AWS EC2 实例迎来大更新

亚马逊 AWS re:Invent 2020 第一款重磅发布来了。

12 月 1 日，AWS re:Invent 大会上，AWS 发布了适用于 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)的全新 Mac 实例（EC2 Mac 实例）。

基于 Mac mini 电脑构建的 EC2 Mac 实例，使 AWS 用户首次能够在 AWS 云端运行按需的 macOS 工作负载，从而将 AWS 的灵活性、可扩展性和成本优势提供给所有基于 Apple 的开发人员。

简而言之，macOS 将首次出现在云端。

注：macOS 是苹果公司研发的一套桌面操作系统，专门为苹果电脑设计。大家可以拿它，跟微软的 Windows 进行对比，两者都是市面上比较成熟的操作系统。只不过，Windows 能够安装到任意电脑上，而 macOS 主要应用于苹果设备。

通过使用 EC2 Mac 实例，为 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 和 Safari 创建应用程序的开发人员现在可以在几秒钟内配置和访问 macOS 环境，并根据需求动态扩展容量，获益于 AWS 的按使用付费定价。

EC2 就是亚马逊弹性计算云（Elastic Compute Cloud），是一个让使用者可以租用云端电脑运行所需应用的系统。EC2 借由提供 Web 服务的方式让使用者可以弹性地运行自己的 Amazon 机器映像档，使用者将可以在这个虚拟机器上运行任何自己想要的软件或应用程序。提供可调整的云计算能力，旨在使开发者的网络规模计算变得更为容易。

EC2 Mac 实例是由 Mac mini 计算机和 AWS Nitro System 共同组成，配备了英特尔的第八代 3.2GHz（4.6GHz Turbo）Core i7 处理器，6 个物理 / 12 逻辑内核和 32 GiB 内存，可通过高速 Thunderbolt 3 互联提供高达 10 Gbps VPC 网络带宽和 8 Gbps EBS 存储带宽。

这种由独特的 AWS Nitro System 赋能的 Amazon EC2 Mac 实例，可以像其它任何 Amazon EC2 实例一样，是 Amazon VPC 网络和 Amazon EBS 存储完全集成和托管的计算实例。

EC2 Mac 实例可按需购买或通过 Saving Plans 购买，现已在美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（爱尔兰）和亚太地区（新加坡）地区提供，即将在其它地区陆续推出。

为何推出这个全新实例？

当前，数以百万计的开发人员依靠 Apple 平台和工具如 Xcode 和 Swift，强大的框架如 Core ML 和 Metal, 为全球超过 10 亿客户提供世界一流的应用。

现在有了 EC2 Mac 实例，用户可以在 AWS 上运行 macOS 工作负载，并能够从 AWS 过去十多年为数百万客户提供的安全的按需基础架构所带来的规模、弹性、可靠性和体验中受益，无缝地配置和访问 macOS 计算环境，从而享受便利的、分布式测试和快速的应用程序构建，为开发人员带来更多选择，以便他们可以将 Mac 用作本地或云中受信任的平台。

另外，开发者还可以将跨平台的 Apple、Windows 和 Android 应用程序的开发整合到 AWS 上，从而提高开发生产率并缩短产品上市时间。

AWS EC2 副总裁 David Brown 说：

“客户告诉我们，他们希望将 Apple 构建环境与 AWS 服务集成在一起。借助 EC2 Mac 实例，开发人员现在首次可以在 AWS 中配置和访问按需 macOS 计算环境，从而可以专注于为 Apple 行业领先的平台创建具有突破性的应用程序，而不是把精力耗费在采购和管理基础架构上。”

Apple 全球产品营销副总裁 Bob Borchers 说：

“Apple 蓬勃发展的社区拥有 2800 万开发人员，他们将继续开发突破性的应用程序体验，从而使世界各地的客户满意。随着 EC2 Mac 实例的发布，我们很高兴以全新的方式访问 Apple 平台进行开发工作，并将我们世界一流硬件的性能与 AWS 的可扩展性相结合 。”