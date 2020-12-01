【IT之家评测室】蒸汽波风格：七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 评测

12 月 1 日，英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 显卡公版与非公版产品同时解禁，IT之家也第一时间拿到了七彩虹 iGame 品牌推出的全新 GeForce RTX 3060 Ti 显卡——iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 显卡（以下简称 “iGame RTX 3060 Ti Ultra”）。

今年，英伟达开始全面发力光追显卡的布局，目前已经推出了 GeForce RTX 3090、GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3070、GeForce RTX 3060 Ti 四大系列显卡产品，整个 GeForce RTX 30 系列显卡在价格上相比于 GeForce RTX 20 系列显卡进一步下探，同时在性能表现上也有了不少的提升。或许未来，RTX 将取代 GTX 成为游戏玩家的标配显卡。

这次的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡继续降低光追体验的准入门槛，接下来我们通过对 iGame RTX 3060 Ti Ultra 显卡的体验，来看一下 GeForce RTX 3060 Ti 的性能表现和定位。

技术参数

这次英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 采用了基于三星 8 纳米工艺制成的 GA104 核心，晶体管数量高达 174 亿个，功耗更低，同时也有更高的性能表现。这次英伟达的 NVIDIA Ampere 架构也引入了 GeForce RTX 30 系列显卡全系。

NVIDIA Ampere 架构搭载了多项处理技术，包含最新的可编程着色器、第二代光追核心和第三代张量核心。其中，最新的可编程着色器每秒处理能力达到 16.2 Shader- TFLOPS，第二代光追核计算能力达到 31.6 RT-TFLOPS，第三代张量核计算能力达到 129.6 Tensor- TFLOPS。

根据英伟达官方给到的数据，新一代的 GeForce RTX 3060 Ti 光追游戏能稳稳超越 GeForce RTX 2080 SUPER，是 GeForce RTX 2060 SUPER 的 1.4 倍。

此次 iGame RTX 3060 Ti Ultra 搭载的第二代光追核心相比于第一代拥有 2 倍的处理能力，并且支持并发式光线追踪处理和着色。而第三代的张量核心允许 GeForce RTX 30 系列显卡实现更加先进的 DLSS AI 算法，为游戏增加更多可靠的支持的性能提升。通过第三代张量核心，英伟达在 GeForce RTX 30 系列上推出了全新的 NVIDIA Broadcast 技术，这项技术允许玩家在视频直播过程中进行 AI 实时声画处理，实现高质量、高帧率的流畅直播体验。通过这项技术可以实现 AI 智能降噪，虚拟背景和自动取景等功能。

随着 PCIe 4.0 标准的普及，玩家所面临的 I/O 问题依旧是限制文件读取速度的瓶颈，针对这一问题，英伟达利用 GPU 额外的算力实现更快的 I/O 速度，这就是英伟达在 RTX 显卡上支持的 RTX IO 功能，游戏开发者通过高效的 API，利用 GPU 资源实现无损解压以此减轻传统解压方式对 CPU 造成的负担。

通过 CPU 进行解压，RTX IO 可以有效的为 CPU 减负，降低 CPU 的利用率，并实现比传统方式更加快速的 IO 速度。目前，英伟达 RTX IO 这项功能已经在和微软密切合作，以此得到系统层面的支持。

英伟达在 GeForce 显卡中还引入了 NVIDIA Reflex 低延迟技术，这项技术通过 GeForce 先科以及 G-Sync 共同作用实现竞技类游戏更低的系统延时，以此实现更快的目标获取，以此提升瞄准的准确性。目前，这项功能已经支持《APEX 英雄》、《堡垒之夜》、《使命召唤：黑色行动冷战》等游戏。

以上 GeForce RTX 3060 Ti 的功能特点，我们接下来通过 iGame RTX 3060 Ti Ultra 进一步体验。

外观

七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 显卡整体采用黑色外甲，比较扎眼的则是融入蒸汽波风格的渐变亮片。从中我们看到，iGame RTX 3060 Ti Ultra 也是关注潮流时尚显卡产品，主要面向追求个性的年轻人而设计。

蒸汽波风格潮流元素在上世纪八九十年代极为流行，这次 iGame RTX 3060 Ti Ultra 将其引入显卡设计，也是非常别具一格的。七彩虹在 iGame RTX 3060 Ti Ultra 上也加入了厚实的装甲，以此增强 PCB 板强度，同时，粉色撞色线条也呼应了了正面蒸汽波主题。

散热方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra 采用了回流一体焊复合热管散热器以及 2 个 90 毫米和 1 个 80 毫米捕风手风扇。iGame 全新的 13 翼扇叶，可以实现更大风压和更大的进风量，以达到更快散热的效果。

iGame RTX 3060 Ti Ultra 通过回流焊工艺将热管与散热鳍片紧密焊接在一起，使之成为一个整体，以此达到更高散热效能。

为了保证更稳定的电流，iGame RTX 3060 Ti Ultra 采用了大量的镀银技术，PCB 板与元器件之间都采用了了镀银处理，以此保证在超频等高负载下的稳定性，减少热损耗。供电方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra 采用双 8 Pin 电源。

灯光方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra 显卡 Logo 位置的信仰灯也是必不可少的，玩家可以通过 iGame Center 工具对 Logo 位置灯光进行调节。

接口方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra 配备了 3 个 DP 1.4 接口和 1 个 HDMI 2.1 接口。在接口旁边，七彩虹为 iGame RTX 3060 Ti Ultra 配备了一个一键超频按钮，通过一键超频 iGame RTX 3060 Ti Ultra 可以得到超过 100MHz 的频率提升，最大频率可达 1770MHz，接下来，我们通过 3D Mark 看一下 iGame RTX 3060 Ti Ultra 的理论表现。

理论性能

此次全新的 iGame RTX 3060 Ti Ultra 显卡其基础频率为 1665MHz，一键超频可以实现 1770MHz 频率。包含 4864 个流处理器，152 个第三代张量核，38 个第二代光追核，152 个纹理单元，80 个光栅处理单元。

显存方面，iGame RTX 3080 Ti Ultra 采用了三星 8GB GDDR6 显存，显存频率为 14000MHz，显存位宽为 256bit，显存带宽为 448GB/s。

IT之家对 iGame RTX 3060 Ti Ultra 测试的硬件平台信息如下：

接下来，我们通过 3DMark 来看一下 iGame RTX 3060Ti 的理论表现如何。其 Time Spy 及 Fire Strike 跑分数据如下：

通过与 GeForce RTX 2080 Ti、GeForce RTX 2080 SUPER 对比我们看到，iGame RTX 3060 Ti Ultra 其理论表现介于 GeForce RTX 2080 Ti 与 GeForce RTX 2080 SUPER 之间。在 DX11 场景下，iGame RTX 3060 Ti Ultra 甚至有超越 GeForce RTX 2080 Ti 的趋势。这让我们看到 NVIDIA Ampere 架构带来的巨大性能提升。

接下来，我们通过 Furmark 甜甜圈烤机测试，对 iGame RTX 3060 Ti Ultra 散热表现进行测试。经过 20 多分钟测试，我们看到 iGame RTX 3060 Ti Ultra 温度稳定在 65 度，峰值功耗 230W 左右。

通过理论性能测试和烤机测试我们看到，更好的工艺和更加先进带来了更稳定的性能表现和更好的热量输出。接下来，我们通过具体的游戏场景，来看一下 iGame RTX 3060 Ti Ultra 具体表现如何。

游戏表现

接下来，我们通过几款游戏来看一下 iGame RTX 3060 Ti Ultra 的具体表现，这里IT之家选择了《光明记忆》、《边境》、《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》、《地铁：逃离》几款游戏对 iGame RTX 3060 Ti Ultra 进行测试。以上几款游戏均自带基准测试工具，我们选取在 2K 场景下，默认最高画质，并开启最高质量的光线追踪和最高质量的 DLSS，以此对 iGame RTX 3060 Ti Ultra 进行测试。测试结果如下：

通过这几款游戏的实际表现，我们看到 iGame RTX 3060 Ti Ultra 在多项游戏实际表现中，均碾压式的超过了 GeForce RTX 2080 SUPER，在《刺客信条：奥德赛》、《古墓丽影：暗影》、《光明记忆》基准测试中，iGame RTX 3060 Ti Ultra 实际表现与 GeForce RTX 2080 Ti 非常接近，甚至有超过 RTX 2080Ti 的场景。从几款游戏的测试中，我们看到 iGame RTX 3060 Ti Ultra 还是非常香的，相比于 GeForce RTX 2080 SUPER 现在 5500 元上下的市价，iGame RTX 3060 Ti Ultra 的出现无疑是等等党最大的胜利。

总结

七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 显卡有着极具潮流的蒸汽波风格外观以及适合主流玩家的强劲的游戏性能表现。此前一向刀法精湛的老黄，今年一改作风，性能加量不加价，这也让 AIC 厂商切实感受到来自市场的积极反馈。

总体来讲，iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 无疑是现阶段 GeForce RTX 30 系列显卡的普及产品，超越 GeForce RTX 2080 SUPER 的性能表现让它成为了 GeForce RTX 30 系列现阶段高性价比的产品。对于等等党来说，七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 显卡是众多即将上市的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡中，值得关注的一款。