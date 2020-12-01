【IT之家评测室】甜品级光追卡：七彩虹 iGame RTX 3060 Ti Ultra W OC 评测

七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 显卡目前已经解禁，针对喜爱白色显卡的用户，这次七彩虹还带来了一款纯白色的限定产品——七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 初晴限定版显卡（以下简称 “iGame RTX 3060 Ti Ultra W”）。



这款显卡整体外观呈白色，同样的蒸汽波风格配合纯白配色，非常适合追求潮流的年轻时尚群体，也让那些对白色有偏执的用户，有了更多的选择余地。

今年 RTX 30 系列显卡的加量不加价，让我们看到一个不一样的老黄，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 这款显卡实际表现如何？让我们一起跟随IT之家看一看。

外观

相比于千篇一律的黑色显卡，七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 初晴限定版白色的设计无疑能让其在众多 RTX 3060 Ti 显卡中脱颖而出。纯白的外观搭配蒸汽波粉蓝亮片，非常个性时尚。

iGame RTX 3060 Ti Ultra W 背部也带来了纯白色的装甲设计，黄白撞色充满时尚气息。背部装甲同时也能增强 PCB 板强度，保护 PCB 板不会因为外力弯折。

散热方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 采用了 2 个 90 毫米和 1 个 80 毫米捕风手风扇。iGame 全新的 13 翼扇叶，可以实现更大风压和更大的进风量，以达到更快散热的效果。

供电方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 采用双 8 Pin 电源 8+2 相供电。灯光方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 在 Logo 位置保留有 iGame 信仰灯，玩家可以通过 iGame Center 工具对 Logo 位置灯光进行调节。

接口方面，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 配备了 3 个 DP 1.4 接口和 1 个 HDMI 2.1 接口。

接下来，我们看一下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 的理论表现。

理论性能

iGame RTX 3060 Ti Ultra W 使用基于 NVIDIA Ampere 架构的 GA104 核心，其晶体管数量高达 174 亿个。NVIDIA Ampere 架构的 SM 单元搭载了多项处理技术，包含最新的可编程着色器、第二代光追核心和第三代张量核心。其中，最新的可编程着色器每秒处理能力达到 16.2 TFLOPS，第二代光追核计算能力达到 31.6TFLOPS，第三代张量核计算能力达到 129.6 TFLOPS。有了上述全新的内核，英伟达 RTX 30 系列支持全新的 RTX IO、NVIDIA Broadcast、NVIDIA Reflex 等特性。

iGame RTX 3060 Ti Ultra W 最大频率为 1770MHz，包含 4864 个流处理器（比 RTX 3070 少了 1024 各方），152 个第三代张量核，38 个第二代光追核，152 个纹理单元，80 个光栅处理单元。显存方面，iGame RTX 3080 Ti Ultra W 采用了三星 8GB GDDR6 显存，显存频率为 14000MHz，显存位宽为 256bit，显存带宽为 448GB/s。接下来，我们通过 3DMark 看一下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 理论表现。

IT之家对 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 测试的硬件平台信息如下：

iGame RTX 3060 Ti Ultra W 的 Time Spy 及 Fire Strike 跑分数据如下：

iGame RTX 3060 Ti Ultra W 的 3DMark Time Spy 跑分为 12489 分，Time Spy Extreme 跑分为 593 分；Fire Strike Extreme 跑分为 14891 分，Fire Strike Ultra 跑分为 7484 分。通过跑分分数对比我们看到，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 作为一款非公版的 RTX 3060 Ti 产品，其理论性能表现已经完全超越了 20 系列显卡次旗舰 RTX 2080 SUPER，实际性能表现已经和 RTX 2080 Ti 不相上下。接下来，我们通过具体的游戏场景，来看一下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 具体表现如何。

游戏表现

为了进一步测试 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 的游戏性能，IT之家选择了《光明记忆》、《边境》、《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》、《地铁：逃离》几款游戏对其进行测试。

以上几款游戏均自带基准测试工具，我们选取在 2K 场景下，默认最高画质，并开启最高质量的光线追踪和最高质量的 DLSS，以此对 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 进行测试。

在《光明记忆》基准测试中，同平台下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 2K 场景下平均帧率为 44 帧；而非公版的 RTX 2080 Ti 在 2K 场景下跑分为 41 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 37 帧。

在《边境》基准测试中，同平台下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 显卡 2K 场景下平均帧率为 48.5 帧；而非公版的 RTX 2080 Ti 在 2K 场景下跑分为 49.7 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 45.1 帧。

在《古墓丽影：暗影》基准测试中，同平台下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 显卡 2K 场景下平均帧率为 69 帧；而非公版的 RTX 2080 Ti 在 2K 场景下跑分为 70 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 55 帧。

在《刺客信条：奥德赛》基准测试中，同平台下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 显卡 2K 场景下平均帧率为 68 帧；而非公版的 RTX 2080 Ti 在 2K 场景下跑分为 70 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 58 帧。

在《地铁：逃离》基准测试中，同平台下 iGame RTX 3060 Ti Ultra W 2K 场景下平均帧率为 41.87 帧；而非公版的 RTX 2080 Ti 在 2K 场景下跑分为 49.53 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 34.11 帧。

iGame RTX 3060 Ti Ultra W 在多项游戏实际表现中，均超越了上一代次旗舰产品 RTX 2080 SUPER，在部分场景下甚至与 RTX 2080 Ti 非常接近。iGame RTX 3060 Ti Ultra W 在同代的显卡产品中，与 RTX 3070 在规格上略有阉割，但是硬件配置依旧是可圈可点的。考虑到 RTX 3070 已经可以轻松应对 RTX 2080 Ti，iGame RTX 3060 Ti Ultra W 无疑是英伟达更具诚意的产品。

总结

在 12 月 1 日诸多上市的 RTX 3060 Ti 显卡中，七彩虹 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 自然是外观最独特的一款，纯白的底色搭配蒸汽波风格亮片，非常适合追求个性的玩家。

回到硬件本身，iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 在性能上碾压式的超越上一代次旗舰 RTX 2080 SUPER，整体在性能上没有阉割太多，价格却更加实惠。显卡圈子的大乱斗，无疑让 iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 脱颖而出，成为这届 RTX 3060 Ti 更具个性的一个。