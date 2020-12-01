包括 iPhone 12(RED) ，苹果宣布 PRODUCT(RED) 收益 100% 捐献给疫情救援

IT之家12月1日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果公司与 (RED)合作，宣布从即日起至明年 6 月 30 日，将把 PRODUCT(RED)设备和配件的合格收益 100% 转用于全球基金的 COVID-19 疫情救援工作。

苹果公司今天更新了其在美国及世界各地的网站，指出其 PRODUCT(RED)系列产品的销售所得的所有捐款，通常用于帮助抗击艾滋病毒 / 艾滋病，将暂时转用于流行病救援。苹果公司在日本的网站上首次出现这一消息后，也在美国和其他国家地区的主页上进行了介绍。

今年 4 月份，苹果和 (RED)开始将一部分符合条件的收益捐给全球基金，用于 COVID-19 疫情救援，但现在 12 月份被提升到 100%。

以下是公告，指出提供大流行病救济将帮助保持 “拯救生命的艾滋病毒 / 艾滋病项目”在非洲进行。

“14 年来，我们与 (RED)的合作已经促成了近 2.5 亿美元的捐款，用于资助艾滋病毒 / 艾滋病治疗项目。现在到 6 月 30 日，Apple 与 (RED) 合作，将购买 (PRODUCT)RED 的合格收益 100% 转用于全球基金的 COVID-19 响应。这将为受疫情威胁最大的卫生系统提供重要支持，进而帮助保护撒哈拉以南非洲地区拯救生命的艾滋病毒 / 艾滋病计划。”

IT之家获悉，苹果公司重点展示了其一系列 PRODUCT(RED)设备和配件，包括 iPhone 12 和当前 iPhone 系列的其他产品、Apple Watch 表带、iPad 保护套、Beats 耳机等。

如果你不需要任何新的苹果产品，你也可以直接在非营利组织的网站上向 (RED)捐款。