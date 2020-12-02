中国经济数据推高美股，马斯克称考虑收购传统汽车厂商

凤凰网科技讯 北京时间 12 月 2 日消息，投资者对新冠疫苗将很快接种的乐观预期，中国经济数据也给予投资者经济将快速恢复的信心，今天美股走高，纳指再创历史新高。截至收盘，道指涨 185.28 点，涨幅为 0.63%，报收 29823.92 点；标普 500 指数涨 40.82 点，涨幅为 1.13%，报收 3662.45 点；纳指涨 156.37 点，涨幅为 1.28%，报收 12355.11 点。

图 1：纳指涨 1.28%，报收 12355.11 点

美国主要科技巨头悉数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：交付量大幅增长、受到高盛青睐 蔚来仍大跌逾 10%

尽管 11 月交付量大幅增长，而且股票评级和目标股价被高盛（一直对蔚来不感冒）上调，但在电动汽车股遭到抛售的大背景下，星期二蔚来也 “难逃厄运”。蔚来只是众多下跌的电动汽车股票之一。最近数月，电动汽车板块大幅上涨，蔚来股价回调并不让人感到意外，长期看好电动汽车的投资者无需为此担心。今天美股开盘前，蔚来发布了亮丽的 11 月份成绩单：交付量达到 5291 辆，同比增长 109.3%，创下单月交付量纪录，也标志着其产品需求持续强劲。今年以来，蔚来交付量累计达到 36721 辆，同比增长 111.1%。蔚来最近的表现赢得了高盛的认可。高盛分析师方飞（Fei Fang，音译）星期二发表投资报告，把蔚来股票评级上调至 “中性”，把目标股价上调为 59 美元，称它在增加汽车续航、电池即服务项目方面的成功，以及中国政府刺激措施的积极效果，似乎将在相当长一段时间内确保销售继续增长。长期以来，方飞对蔚来股票的评级一直是 “卖出”，目标股价也仅为 7.7 美元。11 月份蔚来股价累计上涨 65.2%，远高于 MCHI2.7% 和标普 500 指数 10.8% 的涨幅。蔚来股价已连续 8 个月上涨，累计上涨 1717.6%。今天常规交易中，蔚来股价下跌 5.17 美元，跌幅为 10.23%，报收于 45.36 美元，盘中一度探底 44.05 美元。

图 8：康迪回应 Hindenburg 负面报告：存在大量失误

康迪今天就做空机构 Hindenburg Research 有关其财务、运营的负面报告做出回应。Hindenburg Research 在做空康迪。康迪认为报告存在大量失误、对过去事实的错误陈述、错误的结论。康迪称，公司会认真对待对任何不恰当行为的指责，打算解决报告中提到的关键问题。康迪计划深入研究报告，找出关键的失实之处，并在不久的将来给出详尽的解释。Hindenburg Research 的报告指出，康迪利用向未披露的附属公司进行虚假销售的方式来虚增营收，并称康迪的财务数据证实了这个担忧。该公司一直无法将收取的收入入账，是虚假收入的典型标志。今天常规交易中，康迪股价下跌 1.19 美元，跌幅为 12.19%，报收于 8.57 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：马斯克称考虑收购传统汽车厂商，特斯拉股价涨逾 3%

星期二在接受德国最大出版集团 Axel Springer CEO 马蒂亚斯 · 多夫纳（Mathias Döpfner）采访时，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)表示，他考虑利用特斯拉 5540 亿美元的市值收购一家传统汽车制造商，不过前提是双方自愿。多夫纳说，特斯拉市值远远超过宝马、戴姆勒和大众等传统汽车厂商，它们曾质疑马斯克能使电动汽车被主流市场接受。在被问到是否会认真考虑收购一家传统汽车厂商时，马斯克称这是可能的，但需要一定的条件，“我认为，我们肯定不会搞恶意收购，如果有厂商乐意与特斯拉合并，我们肯定会与对方接洽”。特斯拉目前被一众汽车厂商 “羡慕嫉妒恨”，就连马斯克都多次表示其股价太高了。特斯拉远远超过销量远高于它的同行，目前是世界上市值最高的汽车厂商。投资者愿意买进特斯拉股票的原因，主要是他们更多地把特斯拉看成是一家科技公司而非汽车厂商，虽然特斯拉绝大多数营收都来自汽车销售。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 17.16 美元，涨幅为 3.02%，报收于 584.76 美元，盘中一度摸高 597.85 美元。

图 13：亚马逊圣诞季头 4 天销售额达 48 亿美元，同比增长 60%

亚马逊当地时间星期二发表博文称，截至网络星期一，2020 年圣诞购物季是其 “有史以来最大的圣诞购物季”。由于新冠肺炎疫情使得购物者选择网购圣诞礼物，消费者购物行为出现了巨大转变。亚马逊披露，在黑色星期五至网络星期一期间，全球范围内其平台销售额达到 48 亿美元，同比增长 60%。亚马逊 “提供了比以往力度更大的优惠促销措施”，消费者也没有 “辜负”亚马逊。今年圣诞销售季，迄今为止美国中小企业每分钟销售约 9500 件商品，全球范围内逾 7.1 万商家销售额超过 10 万美元。最近数年始终都存在的一个趋势是，亚马逊品牌商品需求强劲，其中 Echo Dot 和 Fire TV Stick 4K 都位居最畅销商品之列。对于亚马逊而言，今年是特别的一年，前 9 个月净营收增长 35%，相比之下，上年同期亚马逊净营收仅增长 20%。另外，亚马逊云计算业务部门今天还推出一款基于自研芯片 Graviton 的超算服务。自 2018 年起，亚马逊开始提供基于 Graviton 的服务。亚马逊称，与基于英特尔或 AMD 的相似芯片的服务相比，新服务的性价比要高出 40%。今天常规交易中，亚马逊股价上涨 52.04 美元，涨幅为 1.64%，报收于 3220.08 美元，盘中一度摸高 3248.51 美元。（作者 / 霜叶