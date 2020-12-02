马斯克内部信：要继续精打细算，防止特斯拉股价暴跌

当地时间周二电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在一封内部电子邮件中警告称，如果投资者开始担心特斯拉实现盈利预期的能力，公司处于上升势头的股票价格可能会遭到 “重创”。

马斯克在周二的一封电子邮件中敦促全体员工继续专注于削减运营成本，防止特斯拉正在飙升的股价出现逆转。特斯拉正在努力实现今年交付 50 万辆汽车的目标。

马斯克在电子邮件中写道：“从实际盈利能力来看，去年的利润率非常低，只有 1% 左右。投资者对我们未来盈利能力给予了很大信任。但是，一旦他们断定这不会发生，我们的股票就会立刻像重锤下的蛋奶酥一样不堪一击！”

特斯拉没有回应置评请求。

今年以来，特斯拉股价已经飙升了近 600%，部分原因是今年以来外界一直在等待该公司能成为标准普尔 500 指数的成分股，而且特斯拉在截至今年 10 月份的连续第五个季度实现盈利。马斯克和首席财务官扎克瑞 · 柯克霍恩 (Zachary Kirkhorn)几个季度以来一直专注于降低成本。与此同时，特斯拉为了扩大全球产能和销售规模，已经开始在得克萨斯州奥斯汀和柏林附近投资数十亿美元新建工厂。

“在这样一个时期，当我们的股票不断创下新高时，有人或许认为精打细算似乎没有那么重要。这绝对不是事实！”马斯克在电子邮件中强调。

随着特斯拉汽车销量的增长，消费者的可负担性已经成为马斯克越来越关注的一个问题。马斯克曾表示，他愿意牺牲利润，以销售更多更便宜的电动汽车。其还承诺到 2023 年推出一款 2.5 万美元的车型。特斯拉目前最便宜的车型是 Model 3，起价为 37990 美元。

“更重要的是，为了让更多人能买得起我们的汽车，我们必须更加精打细算。”马斯克写道，“这是一个艰难的博弈游戏，需要数不清的创新思维来降低零部件成本，简化工厂流程或产品设计，同时还要提高质量和效能。”“一个好主意应该是能直接省 5 美元，但大多数情况下都是这里省 0.5 美元，那里省 0.20 美元。”

马斯克周二在柏林还获得德国出版商 Axel Springer SE 颁发的创新奖。该奖项曾颁发给亚马逊公司首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）和 Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）等其他美国亿万富翁企业家。

在颁奖典礼上马斯克被问及特斯拉是否会考虑收购另一家汽车制造商，马斯克直接排除了目前发生的可能性，但表示未来的任何交易都必须得到双方同意。“我们绝对不会发起敌意收购，”他说。“如果有人说，嘿，我们认为与特斯拉合并是个好主意，我们肯定会进行对话。”

特斯拉正在德国首都柏林附近建造其首家欧洲超级工厂，这是对当地汽车业的一次重大打击。马斯克正在努力推动柏林超级工厂项目在明年 7 月前投产运营，他说他或许会在尚未完工的工厂会议室里过夜。

他说：“当柏林超级工厂开幕时，我们会举办一场盛大的庆祝活动。”