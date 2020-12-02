特斯拉 CEO 马斯克称对与竞争对手合并持开放态度，但是不会接受恶意收购

据报道，特斯拉公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在接受采访的时候回答了一个假设性问题，即他的电动汽车公司是否会与其他汽车制造商进行合并。

本周二，马斯克接受了一次采访，这次采访在 YouTube 上进行了直播，马斯克对 Axel Springer 首席执行官马蒂亚斯 · 德普夫纳（Mathias Doepfner）表示：“我们肯定不会接受恶意收购。”

德普夫纳随后追问马斯克是否会考虑友好的收购。马斯克回答说：“如果有人问我：‘嘿，我们认为与特斯拉合并会是一个好主意’，我们当然会与对方进行对话。但是我们不希望这是一种恶意收购的情况。”

当然，特斯拉与其他汽车制造商合并，至少从现阶段来看，仅仅是一种单纯的假设。当前特斯拉需要将其资金用在其他方面，例如他们的电池生产计划、采矿和提高汽车产能等等。此前特斯拉曾表示，在解决了上述问题之后，其电动汽车的售价将会下降。

周二，马斯克给员工发送了一封信，他在信中特意强调了控制成本的重要性。马斯克写道：“为了降低车辆的售价，我们必须要更明智地使用资金。这是一场艰难的资金游戏，我们需要成百上千的优秀创意来改善零件成本、制造流程，或者简化设计，同时提升质量和能力。一个伟大的想法，可以帮我们节省 5 美元，但是大多数时候，我们都是在这里节省 0.5 美元，然后在那里节省 0.2 美元。为了实现电动汽车的革命，我们必须要让所有人都能买得起电动汽车、电池储能设备以及太阳能设备。”

一直以来，马斯克都给外界留下一个印象，即过分乐观。今年 9 月份，马斯克曾表示，特斯拉有信心在 3 年内生产出售价只要 2.5 万美元的全自动驾驶汽车。他当时表示：“特斯拉的盈利能力并非高得离谱，我们并没有在赚钱。虽然估值让人们觉得我们已经赚了大钱，但是事实上并不是这样的。”