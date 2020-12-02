华为智能汽车部件采用三元锂电池

IT之家 12 月 2 日消息 华为智能汽车部件业务重组及其投资决策管理权调整已于 11 月下旬完成，《科创板日报》获悉，华为智能汽车部件已明确采用三元锂电池作为智能汽车的新能源技术方向，但目前尚不清楚其正极材料中镍钴铝或镍钴锰的配比比例数据。

11 月 25 日，华为发布内部文件，确认了华为智能汽车解决方案 BU 和消费者业务重整的方案。重组消费者 BG IRB 为智能终端与智能汽车部件 IRB，将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由 ICT IRB 调整到智能终端与智能汽车部件 IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件 IRB 主任。

此前，华为的 HiCar 车载系统和车载智慧屏业务是隶属于消费者 BG，而智能汽车解决方案 BU 是隶属于 ICT 业务管理委员会，直接向轮值董事长徐直军汇报。此次业务重组，有利于华为整合资源，避免内部竞争，与车企建立全面合作。

在华为心声社区，最新披露的《关于智能汽车部件业务管理的决议》文件中，华为董事常委会决议【2018】139 号《关于应对宏观风险的相关策略的决议》明确：“华为不造车，但我们聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车。这两年来，尽管外部环境在不断变化，但我们要清楚，打造 ICT 基础设施才是华为公司肩负的历史使命，越是在艰苦时期，越不能动摇。”

IT之家了解到，之前华为在接受采访时提到过，华为跟车企的合作有不同的模式：第一种就是做传统的 Tier1，直接给车企提供零部件；第二种模式是平台化的业务；第三种就是 HI 模式，全栈采用华为的解决方案。