搭载骁龙 888 的魅族新机将在 2021 年春季发布

IT之家12月2日消息 高通在 2020 骁龙技术峰会上正式发布了骁龙 888 旗舰平台处理器，提供完全集成式的 5G 调制解调器。高通在技术峰会上透露 14 家智能手机 OEM 厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。今日魅族方面宣布，搭载骁龙 888 的魅族新机将在 2021 年春季登场。

当然，春季包括三个月，在 5 月 5 日立夏前都有可能，具体是哪个月尚不得而知，不排除魅族此次在初春时节发布新机的可能。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。

▲ 魅族 17

IT之家获悉，骁龙 888 将采用高通骁龙 X60 调制解调器，该调制解调器采用 5nm 工艺，以获得更好的功率效率，并改善 5G 载波聚合，跨毫米波 mmWave 和 6GHz 以下频段的频谱。支持全球多 SIM 卡，支持 SA 独立、NSA 非独立和动态频谱共享。

骁龙 888 搭载第六代 AI 引擎（在 “重新设计的”高通 Hexagon 处理器上运行）和第二代传感中枢，达到 26 TOPS。在游戏方面，高通将推出第三代骁龙 Elite Gaming，支持 144fps 游戏，桌面级渲染。

高通预览了骁龙 888 将实现的新摄影功能，包括由于更新的 ISP，支持更快的十亿像素级处理速度，用户能够以每秒处理27亿像素的速度拍摄照片和视频，即每秒捕获120帧且每帧都是1200万像素，高通表示，在图像处理方面比上一代快了 35%。