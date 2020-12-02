2020 年中国最具影响力的商界女性：董明珠居首，苹果葛越、字节跳动张楠上榜

IT之家12月2日消息 昨日，《财富》公布了 2020 年中国最具影响力的商界女性榜单。珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠居首，苹果公司副总裁及大中华区董事总经理葛越、字节跳动公司中国区首席执行官张楠上榜。

以下为《财富》公布的相关入选内容：

董明珠

珠海格力电器股份有限公司 董事长兼总裁

尽管从财报上看，格力电器的盈利因为新冠肺炎疫情而出现下滑，但这丝毫不影响董明珠仍旧是中国最知名、最强势的企业领导者之一。自从成为格力电器的掌舵者，她始终以铁腕治理着这家中国最大的空调企业，并成功地带领其跻身《财富》世界 500 强。

葛越

苹果公司 副总裁及大中华区董事总经理

葛越是目前苹果公司全球管理层中唯一的亚洲女性，2017 年她出任苹果大中华区执行董事长后，以自己的本土及跨文化优势，帮助苹果在中国市场消除危机，并促进其更快更积极地进行本地化改进。

张楠

字节跳动公司 中国区首席执行官

今年 3 月，张楠从 TikTok 中国内地姐妹应用程序抖音的首席执行官晋升为字节跳动中国区首席执行官，负责抖音和新闻聚合软件今日头条等旗舰应用程序，还有字节跳动运营的其他平台，而字节跳动是公认的全世界最有价值的独角兽之一。2014 年字节跳动收购了由张楠与他人联合创立的照片分享应用程序后，她加入字节跳动，2016 年协助开发出抖音，截至今年 8 月，抖音日活跃用户已经超过 6 亿。

IT之家了解到，《财富》2020 年中国最具影响力的商界女性包括：