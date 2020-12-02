嘀嗒：顺风车约为当地运营车辆价格的一半，车主无法以营利为目的

12 月 2 日消息，近日，有热心网友询问嘀嗒顺风车平台上车主端的 “附近订单”，是否属于顺路出行？

对此，嘀嗒出行表示，嘀嗒平台上的 “附近订单”，也是基于车主自身出行需求为前提的顺路出行订单，是临时起终点车主匹配顺路乘客并最终由乘客车主双向确认的快捷操作方式。

另外，嘀嗒出行表示，顺风车价格约为当地运营车辆定价 50% 左右的一口价，因此，在嘀嗒平台上，任何车主都无法实现以营利为目的。

嘀嗒方面解释称，车主自身的顺路出行需求分为两种。一种是常用起终点需求，如上下班。一种是临时起终点需求，如外出谈合作。无论是哪一种需求，都会共同受到平台每日接单次数的限制。

日常顺风车主的绝大部分合乘需求来自于常用起终点，但是，对于有外出事务的车主，会有临时起终点合乘需求。

为方便临时起终点车主快速匹配到顺路乘客，嘀嗒出行在严格遵守监管要求的前提下，让车主通过附近订单 - 商圈（若有）- 顺路乘客递进判断是否有和自己同商圈、同方向、同目的地的顺路乘客，在车主匹配到顺路乘客的情况下，依然需要乘客车主双向确认后方可合乘出行。

目前，嘀嗒出行已经构建起涵盖 “五大模块、31 项安全机制”严苛的安保体系，覆盖车辆准入、行前预防、行程保护、行后监管、平台安全支撑五大模块，拥有全国公安系统数据定期校验，出行数据与城市交通管理部门同步、安全背景筛查、出行高危数据库、行为大数据筛查 + 黑名单制度、全面隐私保护、双向确认防挑单机制、 安全护航功能、行程录音保护、路线偏移预警等 31 项安全机制。