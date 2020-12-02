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微软删除 18 个恶意 Edge 扩展程序：会将广告插入网页

2020/12/2 12:07:33 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 2 日消息 微软已经从 Edge 扩展商店中删除了 18 个 Edge 浏览器扩展，因为这些扩展被发现在用户的网络搜索结果页面中注入广告。

这些扩展程序在 11 月 20 日至 11 月 25 日之间被删除，因为微软通过 Reddit 收到了用户的多起投诉。

根据微软社区经理分享的列表，这 18 个扩展可以分为两类。第一类是试图伪装成各种应用官方版本的扩展，即使这些应用没有 Edge 的官方版本，这其中包括 Ublock Adblock Plus、Greasemonkey、Wayback Machine 等。

还有一类包含了从 Chrome 扩展程序中复制出来的扩展程序，移植到 Edge 上后插入了恶意代码，这其中包括：

  • The Great Suspender

  • Floating Player

  • Go Back With Backspace

  • friGate CDN

  • Full Page Screenshot

  • One Click URL Shortener

  • Guru Cleaner

  • Grammar and Spelling Checker

  • Enable Right Click

  • FNAF

  • Night Shift Redux

  • Old Layout for Facebook

调查结果凸显出，即使 Edge 目前的用户群还不大，但已经引起了网络犯罪集团的兴趣。IT之家了解到，在过去十年中，这些集团一直在用恶意插件充斥 Chrome 和 Firefox 扩展商店，随着浏览器的使用量不断增加，预计这类事件将变得更加普遍。

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关键词：Edge

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