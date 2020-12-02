微软删除 18 个恶意 Edge 扩展程序：会将广告插入网页

IT之家 12 月 2 日消息 微软已经从 Edge 扩展商店中删除了 18 个 Edge 浏览器扩展，因为这些扩展被发现在用户的网络搜索结果页面中注入广告。

这些扩展程序在 11 月 20 日至 11 月 25 日之间被删除，因为微软通过 Reddit 收到了用户的多起投诉。

根据微软社区经理分享的列表，这 18 个扩展可以分为两类。第一类是试图伪装成各种应用官方版本的扩展，即使这些应用没有 Edge 的官方版本，这其中包括 Ublock Adblock Plus、Greasemonkey、Wayback Machine 等。

还有一类包含了从 Chrome 扩展程序中复制出来的扩展程序，移植到 Edge 上后插入了恶意代码，这其中包括：

The Great Suspender

Floating Player

Go Back With Backspace

friGate CDN

Full Page Screenshot

One Click URL Shortener

Guru Cleaner

Grammar and Spelling Checker

Enable Right Click

FNAF

Night Shift Redux

Old Layout for Facebook

调查结果凸显出，即使 Edge 目前的用户群还不大，但已经引起了网络犯罪集团的兴趣。IT之家了解到，在过去十年中，这些集团一直在用恶意插件充斥 Chrome 和 Firefox 扩展商店，随着浏览器的使用量不断增加，预计这类事件将变得更加普遍。