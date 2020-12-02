郭明錤：苹果明年两款 MBP 将采用 mini LED，推出 2~3 款新充电器

IT之家12月2日消息 天风国际郭明錤今日发布了最新的研究报告，主要内容有两点，晶电 2021 年成长动能可望显著受益于 Apple mini LED 与 Navitas，以及台积电将会把 Navitas 的 GaN 快充 Epi wafer 订单外包给晶电。

郭预计，苹果将在 2021 年推出 2 或 3 款新的充电器，而 Android 方面的 PD 快充将成为随机附赠充电器的主流方案。

郭表示，苹果 mini LED 产品出货量显著优于预期，因此天风国际方面调高了 2021 与 2022 年出货量约 350% 与 450% 至 1,000–1,200 万部与 2,500–2,800 万部。

此外，郭驳回了之前的一个观点，最新的调查指出，因三安光电的 mini LED 良率改善低于预期，故晶电在 2021 年有望占据 90% 以上的市占率，几乎等同于苹果独家供应商。

郭预计苹果 2021 年 2 款全新外观设计的 MacBook Pro 与 2022 年售价较低的新 MacBook Air 均将采用 mini LED 面板。MacBook 的 mini LED 采用率与出货增长均优于 iPad 系列产品，预计 MacBook 将会是 mini LED 面板出货量的主要驱动力。

最后分析指出，乐观情况下，因采用 Apple Silicon 与全新外观设计，MacBook 每年出货量可望在 3 年内显著成长约 100% ，也就是将增长至 3,000–3,500 万部。

IT之家知悉，mini LED 不可能只有苹果用。郭预计除苹果外的 mini LED 在 2021 与 2022 年的主要驱动力为 mini LED 电视 / 笔记本电脑 / 显示器与车用显示器。