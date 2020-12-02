曝微软 Surface Duo 将很快推出黑色版本，之后陆续发布国际版本，搭载骁龙 855

IT之家12月2日消息 IT之家曾报道，微软有意推动 Surface Duo 在其他海外市场发行。现在有一位爆料者指出，微软 Surface Duo 将很快推出黑色版本，之后陆续发布国际版本。当然，新配色版本依然是搭载了高通骁龙 855 芯片。但通过更新微软还将解决一些问题，例如尾插或 USB 接口部分问题。

上个月有报道称英国运营商正在就该手机与微软进行沟通，且有消息指出该设备将于 2021 年春登陆德国市场。微软 Surface Duo 现已通过加拿大，欧盟和日本认证，而英国部分已同意该机进行销售。此外，该设备可能在 2021 年第二季度前后拓展到全球范围内。但关于该机是否存在国行版本仍无具体消息。

众所周知，Surface Duo 是微软的首款 Android 手机，具有两个 5.6 英寸的屏幕，可合并为一个更大的 8.1 英寸显示屏。微软使用具有康宁大猩猩玻璃保护的 PixelSense Fusion 显示器，并且将其通过铰链固定在一起，称为 “革命性的 360 度铰链”。

与三星的第一代或第二代 Galaxy Fold 折叠屏手机不同，微软 Surface Duo 展开时只有 4.8 毫米厚，是 “市场上最薄的移动设备”之一。当它折叠起来或放在口袋里时，Surface Duo 大约有 9.6 毫米厚。

此外，具有 Android 11 底层更新的 Surface Duo 也正在准备中，但不清楚微软计划何时推出。