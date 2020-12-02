华为禁令影响、手机需求疲软，索尼预计 2020 财年 CMOS 图像传感器销量额同比下降 11.8%

12 月 2 日消息，据国外媒体报道，由于手机需求疲软，日本半导体厂商索尼下调了其 CMOS 图像传感器（CIS）在 2020 财年的销量额预期。

索尼预计，2020 财年（2020 年 4 月 - 2021 年 3 月），其 CMOS 图像传感器（CIS）销量额将同比下降 11.8%，高于此前预期。

此前，该公司预计，2020 财年，其 CMOS 图像传感器销量额将同比下降 6.5%。

外媒称，新冠病毒大流行对终端市场的影响、美国针对华为的禁令，以及来自同行供应商的激烈竞争，都是促使索尼下调其 CMOS 图像传感器销售额预期的因素。

索尼是图像传感器领域里的龙头老大。市场研究机构的数据显示，去年，该公司凭借 50% 的市场份额，成为世界上最大的图像传感器制造商，而其竞争对手三星电子占据了全球图像传感器市场 20% 的份额，排名第二。

此前，由于受疫情影响，索尼位于中国的 4 间制造工厂曾关闭过，但从今年 2 月 10 日开始，这 4 间工厂已重新开始运营。另外，该公司在英国和马来西亚的工厂也受到了疫情影响。

据悉，索尼向华为供应用于智能手机摄像头等场景的图像传感器，两家公司之间的交易额每年达到数千亿日元。外媒称，索尼图像传感器销售额中有 20% 来自华为。

今年 9 月 15 日，美国对华为的新禁令正式生效。受美国禁令影响，索尼停止对华为供货。根据修订版禁令，使用美国技术和软件的厂商如果想要供货华为，必须提出申请。

今年 10 月初，索尼申请恢复对华为供货。但到了今年 10 月底，索尼才获得美国政府许可，可恢复向华为供应图像传感器。