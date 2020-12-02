作业帮推出免费答功能 ，10 万 + 老师 24 小时在线解题

12 月 2 日消息，今日，作业帮宣布推出真人老师在线免费解题服务 “免费答”，即将完成全年级、全学科全面覆盖。用户在作业帮现有题库内无法搜索到特殊题目的答案时，可一键求助，作业帮筛选的老师将在线提供解题思路和解析辅导。

据悉，作业帮 App 现有 10 万余名老师 / 高校学生 24 小时在线免费答，不仅在能够实现 18 分钟内即时解答，还可以支持非活跃时段的学习需求，全面覆盖小初高全学段语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等全学科领域的学习。

作业帮表示，本次推出真人老师在线 “免费答”，旨在为学生的特殊需求进行真人老师定制化服务。作业帮 “免费答”还拥有拥有快、准、全、多、广五大核心优势。例如，在响应速度方面，作业帮真人老师可在 18 分钟内即时在线解析完毕。题目解析准确度层面，作业帮制定了完整的质量标准，包含解答用纸、书写规范、解答准确性等内容，所有解答均经过审核，准确率达 97% 以上。

据了解，作业帮 App 上目前有超过 10 万名真人老师和高校学生。40% 以上真人老师来自一二线城市，60% 的老师平均教龄在 3 年以上，还有 200 多名清北学霸和数万名高校大学生（985/211 名校占比 50% 以上），面向全国用户解答服务。

公开信息显示，作业帮旗下拥有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，总日活用户超 5000 万，月活用户超 1.7 亿，累计激活用户设备超 8 亿，作业帮占据拍搜类 77% 以上份额。