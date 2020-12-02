世界首例：新加坡批准 "实验室培养鸡肉" 公开销售

新加坡监管机构周三批准了美国初创企业 Eat Just 的申请，允许其公开销售实验室培育的人造鸡肉。该公司表示，这是世界上首个监管部门批准出售所谓的 “清洁肉类”，即并非来自被屠宰动物的肉。

新加坡食品管理局 (SFA)表示，在批准之前，该机构已经审查了与 Eat Just 工艺、制造控制和安全测试相关的数据。Eat Just 称，将在新加坡生产人造鸡肉产品，并计划在那里生产一种以绿豆为原料的鸡蛋替代品，此前后者始终在美国销售。

Eat Just 表示，该公司在 1200 升规格的生物反应器中进行了 20 次细胞培养鸡生产，以证明其制造过程的一致性。

Eat Just 联合创始人兼首席执行官乔什 · 蒂特里克 (Josh Tetrick)表示，这种人造鸡肉将作为鸡块出售，“短期内”将在新加坡的一家餐厅推出，售价与优质鸡肉相当。

出于对健康、动物福利和环境的担忧，人们对普通肉类替代品的需求正在激增。由 Beyond Meat、Impact Foods 和 Quorn 等公司研发的植物性肉类替代品，正越来越多地出现在超市货架和餐厅菜单上。但是，由于生产成本较高，在实验室利用动物肌肉细胞培养出来的清洁肉类或培养肉，仍然处于萌芽阶段。

蒂特里克表示，Eat Just 也在与美国监管机构进行谈判，但新加坡的情况比美国 “好一点儿”。他说：“我可以想象，未来美国、西欧和其他国家将看到新加坡能够做到的事情，看到他们所建立监管框架的严格性。他们会试图以此作为模板，推出自己的监管规则。”

Eat Just 成立于 2011 年，其支持者包括李嘉诚和新加坡投资机构淡马锡 (Temasek)。蒂特里克说，自成立以来，该公司已经筹集了超过 3 亿美元资金，估值约为 12 亿美元。Eat Just 的目标是在 2021 年底之前实现盈利，并希望很快上市。

在全球范围内，超过 20 多家公司正在测试实验室培育的人造鱼肉、牛肉和鸡肉，希望打入替代肉类市场。巴克莱 (Barclays)估计，到 2029 年，替代肉类市场的规模可能达到 1400 亿美元。

Eat Just 的许多竞争对手也吸引了知名投资者关注。比如，总部位于美国的 Memphis Meats 今年获得了日本软银集团和淡马锡的投资，比尔 · 盖茨 (Bill Gates)和理查德 · 布兰森 (Richard Branson)也是其支持者。

新加坡创企 Shiok Meats 的目标是成为首家出售实验室培育虾肉的公司，其得到了菲律宾最大食品公司 Monde Nissin 首席执行官亨利 · 索桑托（Henry Soesanto）的支持，该公司也是 Quorn 的所有者。