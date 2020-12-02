Imagination 宣布将 Ensigma Wi-Fi 技术出售给 Nordic

12 月 2 日消息，据国外媒体报道，近日，半导体知识产权（IP）供应商 Imagination Technologies（以下简称 Imagination）宣布，将其 Ensigma Wi-Fi 开发业务和 Wi-Fi IP 技术资产出售给挪威半导体芯片巨头 Nordic Semiconductor（以下简称 Nordic）。

此次收购包括 Imagination 在英国、瑞典、印度和中国台湾地区的大量员工，在这些员工中，大约有 15% 是低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy，简称 BLE）专家，他们将进一步加强北欧半导体公司现有的低功耗蓝牙团队。目前，这笔交易的交易金额尚未披露。

Imagination 表示，此举将使其能够专注于图形、视觉和人工智能处理技术，这些技术占据了该公司业务的大部分。

在收购完成之后，Nordic 计划将其内部无线技术专业知识扩展到 Wi-Fi 领域。

Imagination 成立于 1985 年，总部位于英国赫特福德郡金斯兰利，致力于创建和授权广泛的硅知识产权，涉及图形处理、人工智能（AI）、神经网络和连接 / Wi-Fi 领域。2017 年，该公司被全球私募股权投资基金 Canyon Bridge 收购。

该公司销售 PowerVR 移动图形处理器、MIPS 嵌入式微处理器和消费电子产品。此外，该公司还提供无线基带处理、网络、数字信号处理器、视频和音频硬件、IP 语音软件、云计算，以及芯片和系统设计服务。